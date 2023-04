É do conhecimento de todos a vantagem de quem acumula pontos na primeira metade do Campeonato Brasileiro. Isso significa fazer gordura para queimar, quando a situação estiver adversa. Manter o padrão durante o certame inteiro é difícil. Somente consegue manter o padrão quem tem dois ou três times de qualidade num elenco só. Isso é privilégio de poucos. Sendo assim, pontuar antes da “virada da montanha” é estratégia fundamental. Recado direto aos alvinegros e tricolores.

No ano passado, antes da arrancada sensacional no returno, o Fortaleza experimentou vexames. Foi lanterna durante bom tempo. Tais agonias poderiam ter sido evitadas. Então, fica posto: vencer em casa é obrigação; empatar fora é necessidade. Conceito válido para todos os times em qualquer competição. A rigor, o começo de ambos nas respectivas séries não foi o que se esperava. Mas há tempo para as devidas correções. Apesar de não vencerem na estreia, os resultados paralelos animaram, ou seja, a bela vitória do Fortaleza sobre o San Lorenzo em Buenos Aires e a vitória do Ceará sobre o Sport no jogo de ida da decisão da Copa do Nordeste. Mas o foco principal tem de ser o Campeonato Brasileiro.

Desvinculação

Tenho dito repetidas vezes: a prioridade tem que ser o Campeonato Brasileiro. Fazer bonito na Copa Sul-Americana é bom. O Fortaleza começou bem nessa competição internacional. Ganhar a Copa do Nordeste será importante para o Ceará. O Vozão já venceu a primeira partida. Tudo bem. Mas de nada adiantará se ambos não alcançarem seus objetivos nas Séries em que estão incluídos.

De fora da área

Uma das armas pouco utilizadas no futebol cearense é a conclusão em chute potente de fora da área. Quem fez isso com extrema precisão foi Guilherme Castilho diante do Sport. Um míssil que o goleiro Renan não viu nem por onde passou. Castilho poderia tentar mais vezes. Isso é importante quando o adversário utiliza a retranca.

No Leão

No Fortaleza, quem usou de tal expediente, ou seja, conclusão de longa distância, foi Felipe, que não está mais no clube. Acho até que, no Fortaleza, Felipe poderia ter usado mais esta qualidade especial. Ele fez assim alguns gols, mas poderia ter feito muito mais. É uma opção a mais que os treinadores poderiam aproveitar, quando dispusessem de jogadores com tal potencial.

Pikachu

Quem tem uma conclusão forte de fora da área é Yago Pikachu. Mas, ultimamente, pouco tem utilizado essa arma poderosa, que pega de surpresa os goleiros e as defesas adversárias. Aliás, por falar em Pikachu, é verdade que ele não alcançou ainda o mesmo grau de produção da primeira passagem pelo Leão. Concordo. Mas, mesmo assim, é muito útil nas alternativas de Vojvoda.

O maior de todos

Coisa recente, enviaram-me um vídeo no qual Pio, ex-Fortaleza e ex-Ceará, dispara um míssil e faz um golaço. Foi num jogo por uma das séries do Campeonato Paulista. Pio é detentor de um dos mais potentes chutes do futebol brasileiro. Quando ele vai bater pênalti, os goleiros se enchem de pavores.

