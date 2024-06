Real Madrid, realeza e realidade

É fantástico o Real Madrid. Inacreditável o Real Madrid. Real, de realeza. Real, de realidade. Sim, será real ou surreal? É deste planeta ou está de visita ao nosso planeta? Parece algo do outro mundo, tal a perfeição. É lição. É história. É disciplina. É planejamento. É gestão. É fortuna. É inteligência (inteligência mesmo, nada artificial).

Nenhum outro time do mundo tem o que o Real Madrid tem. É único. Insuperável. Qual o segredo? Para responder teria de conhecer os labirintos de como seus dirigentes pensam e executam um trabalho tão positivo. Trabalho que, por anos a fio, mantém um time eternamente campeão.

No Real, a regra é ganhar sempre. Perder é exceção. É contratar os melhores do mundo, pouco importando quanto custará aos cofres do clube. É organizar uma sequência interminável de gerações preparadas para as grandes conquistas. O 15º título da Champions League, obtido diante do Borussia Dortmund em Wembley, templo maior do futebol inglês, foi apenas mais uma apoteose dentre incontáveis que ainda virão pelo mundo afora.

Brasileiros

Na apoteose do Real Madrid, a presença e participação de três brasileiros: Vini Jr, Rodrygo e Éder Militão. Dois deles, de apenas 23 anos de idade: Rodrygo (9 de janeiro de 2001) e Vini Jr (12 de julho de 2000). Éder Militão também é jovem. Tem 26 anos (18 de janeiro de 1998). Vini Jr fechou o placar (2 x 0), que garantiu o título.

Saber dosar

Em tudo na vida, é preciso aliar juventude e experiência. Vejam, por exemplo, a importância de dois veteranos na conquista do Real Madrid: Luka Modric e Toni Kroos. O croata, Modric, está com 38 anos de idade. Portanto, 15 mais velho que Rodrygo e Vini Jr. O alemão, Kroos, está com 34 anos, ou seja, 11 anos mais velho que a dupla brasileira. Saber dosar é competência.

Arrancada

Deixemos de lado as glórias do Real. Voltemos os olhares para o nosso futebol. O Ceará reage. Anima a torcida. Vê que é possível chegar entre os quatro melhores. A vitória sobre o Coritiba mostrou isso. Agora, enfrentará o Vila Nova (10º) em Goiânia, segunda-feira próxima. Se conseguir a terceira vitória consecutiva, ninguém mais segurará o Vozão.

Decisão

O Fortaleza tem decisão, já depois de amanhã. No Castelão, às 21:30, enfrentará o CRB no primeiro jogo decisivo pela Copa do Nordeste. O Leão tem que buscar uma vitória, tendo boa vantagem no saldo de gols. Será fundamental. Isso não permitirá ao CRB jogar fechado no jogo de volta em Maceió. Evitará o que o CRB fez com o Bahia em plena Fonte Nova.

Recuperação

Que bom ver o Ferroviário retomando os caminhos da vitória. Vejam a importância de quem conhece o elenco como o treinador Paulinho Kobayashi conhece. Encaixou duas vitórias seguidas: 2 a 1 no Floresta e 1 a 0 no Londrina. Subiu para a 13ª posição. Agora está a dois pontos da zona de classificação para a próxima fase.