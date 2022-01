Questionamentos sobre a escolha do melhor jogador do mundo

O vencedor sempre sai daquele grupo consagrado: Messi, Cristiano Ronaldo, Lewandowski. O júri é eclético, formado por treinadores de todas as seleções nacionais femininas e masculinas, os capitães de todas as seleções nacionais femininas e masculinas, um jornalista especializado do território de cada seleção e torcedores cadastrados no FIFA.com. A divulgação é aguardada com muita expectativa. Jamais terá o interesse como o pela fumaça branca do Vaticano, antes do “Habemus Papam”, mas a curiosidade é grande. “Habemus Lewandowski”. Pelo segundo ano consecutivo é o melhor do mundo na avaliação do júri da FIFA. Feito notável para quem já tem 33 anos de idade. Durante dez anos, a dupla Messi e Cristiano Ronaldo não permitiu que outro subisse ao pódio: CR 2008, Messi de 2009 a 2012, CR 2013 e 2014, Messi 2015, CR 2016 e 2017. Pronto, dez anos consecutivos de consagração entre o argentino e o português. Aí, em 2018, apareceu o croata Modric que desbancou os dois. Messi voltou a ser eleito em 2019, mas o polonês Lewandowski assumiu o trono em 2020 e 2021. Nem sempre a eleição do melhor do mundo retrata a verdade dos fatos, mas geralmente anda por perto.