Quem entra pela janela

Pouca gente se toca com a importância desta abertura nas edificações. É por ela que se vê o mundo lá fora. Por ela entram os primeiros raios de sol. Por ela se tem acesso às paisagens. Por ela são desvendados segredos. Há quem só prefira ocupar o lado da janela nos aviões, nos veículos, em tudo. Ela foi inspiração para Alfred Hitchcock dirigir com extremo talento o filme “Janela Indiscreta”, obra que recebeu quatro indicações para o Oscar. Pela janela pode entrar também o cinza das manhãs sem sol. Eu fiz essa digressão para mostrar o significado das janelas no dia a dia de cada ser. No mundo do futebol, a janela é diferente. Abre apenas duas vezes por ano. Houve uma, de 04 de janeiro a 11 de abril, para transferências internacionais, com limite até 20 de abril para operações domésticas. A outra está em vigor. Começou no dia 03 de julho e vai até 02 de agosto. Por essa janela, dependendo do índice de acerto dos dirigentes e das comissões técnicas, podem entrar bons e maus jogadores. Pelo que observo, Fortaleza e Ceará estão aproveitando bem a atual janela. Os reforços estão aí. Se vão corresponder, só o tempo dirá. Houve critério. Vale só um alerta: uma coisa é entrar pela janela; outra coisa é pular a janela.

No Vozão

O Ceará está apostando na força de seus novos contratados, visando a alcançar o sonhado retorno à Série A nacional em 2024. Aí estão o zagueiro Luis Orejuela, o zagueiro Sidnei, o lateral-esquerdo Paulo Victor, o volante Breno e os atacantes Guilherme Bissoli e Saulo Mineiro, que retorna ao clube. Quando Saulo saiu do Vozão, estava em grande fase na época.

No Fortaleza

O Fortaleza vem fazendo investimentos desde o começo do ano, quando da primeira janela. Agora estão aí o atacante Marinho, o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar, o zagueiro Tobias Figueiredo, o volante Pedro Augusto e o atacante Imanol Machuca. O Leão teve uma perda significativa com a contusão de Hércules, que ficará nove meses fora.

“Meu baú”

Vendo tantas contratações feitas pelo Fortaleza e pelo Ceará, lembrei do querido amigo, Franzé Moraes, que foi presidente do Ceará. Franzé está com 79 anos de idade e bem de vida. Ele chamava de “meu baú” a torcida alvinegra. Na época, não havia os patrocínios que os clubes têm hoje. Era a torcida que bancava as contratações. Assim ele fazia até contratações de “pacote”.

Pacote

Franzé Moraes fez algumas contratações de “pacotes”, ou seja, contratava em grupo vários jogadores. Muitas vezes incompreendido por isso, explicava que, quando a contratação era feita dessa forma, ele acreditava que pelo menos dois correspondessem. Nessa linha de raciocínio, tomara que, nas contratações feitas por Ceará e Fortaleza, todos correspondam.

Conclusão

A janela tem seus encantos. Os poetas citam a palavra janela em canções e poesias. “Abre a Janela”, sucesso de Orlando Silva em 1937., “Olho a rosa na janela”, trecho da música “Modinha”, sucesso de Taiguara. “Janela”, sucesso do Rei Roberto Carlos. “Esperando na Janela”, sucesso de Gilberto Gil. A lista com o nome janela é enorme. Não caberia neste tópico. Sendo assim, aqui fecho a janela.