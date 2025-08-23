Quem desmontou o Fortaleza?

Não sei. Quero acreditar que ninguém sabe. Foi acontecendo. O time vitorioso, encantador, subiu às alturas de uma Copa Libertadores, a mais importante competição das Américas. Nivelou-se e ganhou dos grandes times do futebol brasileiro. O auge. Duas vezes entre os quatro melhores do país.

De repente, uma viagem de volta. Das glórias, sob o comando de Rogério Ceni e Juan Pablo Vojvoda, a decepções em sequência. Um interminável rosário de insucessos. Sim, mas quando começou o desmonte? Não sei. Repito: quero acreditar que ninguém sabe. Coisas estranhas aconteceram.

Terá sido a soberba? Terá sido o desgaste natural? A média de idade do grupo, após quatro anos, terá comprometido? O relacionamento com o técnico Vojvoda teria se deteriorado? Ou terá sido o conjunto de todas essas coisas, cada uma com um peso para o desenlace atual?

O futebol, como tudo na vida, tem começo, meio e fim. O melhor time do Fortaleza em todos os tempos terminou. Ficou o legado. Agora, em meio às frustrações, o correto é renovar, reconstruir. Não adianta ficar chorando o leite derramado.

Medidas

No Leão, a dispensa de um grupo de jogadores deu sequência ao traumático processo de mudanças. A diretoria dá satisfações à torcida. A pressão sobre a comissão técnica é enorme. Houve também a chegada de vários atletas. É o esforço derradeiro para salvar a equipe.

Início

O traumático processo de mudança começou com a demissão do técnico Vojvoda. Um grande erro e uma enorme ingratidão agora comprovados. Com os insucessos sob o comando de Renato Paiva, já se vê que a culpa não era do técnico anterior. Lamentavelmente, não há como reparar o equívoco.

Invenção

O ano de 2025 começou com uma invencionice: fazer pré-temporada nos Estados Unidos. Deu tudo errado. Nenhum proveito nos jogos realizados por lá. Jogos que nada acrescentaram. Trocaram pelo feijão com arroz, que certamente teria trazido proveito a todos.

Aviso

Quando o time começou a se complicar diante do Ceará, o Fortaleza não levou em consideração. Perdeu o título estadual. E parece não ter levado também em consideração. Não soube fazer a leitura do aviso. Ali já deveria ter feito a revisão de rumo com reformulações no elenco. Não o fez.

Conclusão