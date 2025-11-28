Que fantástica resiliência tricolor!

O Fortaleza, que já foi tido e havido como rebaixado, segue na luta. Por alguns, foi dado como morto. Está vivo. E muito vivo. Ainda é complicada a sua missão. Depende de terceiros. Depende de tropeços dos concorrentes. Mas não desiste. Há algo superior que o impulsiona.

Não será surpresa se o Fortaleza permanecer na Série A nacional, a despeito ainda de tantos obstáculos. O time sofreu reveses que o teriam deixado no chão, caso não tivesse a força mental de sua própria essência. O objetivo final pode até não ser alcançado, mas o Leão vai de pé até o fim.

Repito agora um trecho do comentário que escrevi há alguns anos, quando de uma retomada do Fortaleza: a história tricolor é feita de atos de grandeza, de elevação. De crença, quando na adversidade; de confiança, quando na dúvida; de coragem quando tudo parece perdido.

Fecho este comentário com uma frase que, não raro, repito em minhas observações, quando me refiro às grandes reviravoltas do Leão: em verdade, em verdade, vos digo: o Fortaleza é além da imaginação.

Domingo

Estou pensando como será domingo, no Castelão, Fortaleza x Atlético-MG. Mais uma decisão. Faz 19 dias que os dois se enfrentaram em Belo Horizonte. Jogo de seis gols. E de uma incrível reação do Fortaleza, após estar perdendo por 2 a 0. Noite de Deyverson, o herói, que marcou os três gols do Leão.

Quarenta pontos

Ao Fortaleza somente a vitória interessa. O jogo dos quarenta pontos. O jogo também para levar pressão aos concorrentes em caso de vitória do Leão. É muita responsabilidade. O empate não interessa. Aliás, na atual situação do Fortaleza, empate e derrota praticamente significam a mesma coisa.

45 pontos

Por falar em vitória, amanhã, no Castelão, o Ceará poderá chegar aos 45 pontos. E carimbar seu passaporte para a Série A 2026. Todos lembram do jogo no Mineirão. Mais de 50 mil torcedores cruzeirenses. O Cruzeiro fez 1 a 0, gol de Kaio Jorge, após falha grave de Bruno Ferreira. Foi incrível a virada do Vozão (1 x 2).

Circunstâncias

Hoje, a situação é bem diferente da vivida na 17ª rodada. O Cruzeiro está na terceira colocação. Faz bela campanha. Tem o artilheiro da Série A, Kaio Jorge, com 21 gols. Mas, até mesmo pelo que o Ceará fez em Minas, em tarde de Galeano, que marcou os dois gols da virada, há toda uma esperança em nova vitória do Vozão.

Três minutos

Aqui cabe uma advertência: cuidado Vozão com a síndrome dos três minutos iniciais. Nas duas recentes partidas, logo aos três minutos, o time cometeu erros graves que comprometeram todo o projeto de Léo Condé para o restante da partida. Portanto, atenção total e redobrada desde o início do jogo.