Terminou o futebol. Calendário encerrado. Agora chega o Natal. E, logo depois, o ano de 2026. Um ano diferente porque haverá a Copa do Mundo, as eleições para presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais.

A Copa do Mundo, então, terá uma experiência nova, porque será ampliada para 48 seleções. A FIFA, gananciosa como sempre, não se cansa de aumentar o número de participantes, mesmo que isso comprometa a qualidade do produto. O negócio é faturar.

Tais coisas não me causam surpresa. É assim que a banda toda. Não vou longe. Dou exemplos aqui mesmo. Há alguns anos, a Copa São Paulo de Futebol Júnior começou enxuta, bonitinha. Hoje, são 128 equipes, 23 estreantes, divididas em 32 grupos. É natural que a qualidade fique comprometida.

A Copa do Brasil está na mesma linha política de ampliação. A Copa do Mundo de Clubes também tem projeto semelhante. Enfim, o objetivo é incluir mais e mais clubes. Que se dane a qualidade.

Natal

“Quando chega o Natal” é o título de uma bela canção, gravada em 1956 pelo saudoso cantor Ivon Cury. Tomei emprestado esse título para a coluna de hoje. Quando chega o Natal, o correto é meditar sobre a importância da mensagem cristã, que fala de amor ao próximo, de caridade, de solidariedade.

Luzes

As cidades recebem luzes de belas ornamentações. O interior dos lares, igualmente, recebe ornamentação especial, com variadas motivações: árvores de Natal, presépios, pista-pista, lâmpadas coloridas. Ótimo. Mas não esqueçam de renovar o sentimento interior, que precisa de recolhimento e orações.

Todo dia

Acho linda a música “Natal Todo Dia”. Há um trecho que diz tudo: “Se a gente é capaz de espalhar alegria; se a gente é capaz de toda essa magia; eu tenho certeza que a gente podia, fazer com que fosse Natal todo dia”. Em outras palavras: conservar o clima do Natal permanentemente.

Guerras

Em pleno Natal, a estupidez da guerra em vários países. Falsas lideranças que promovem a matança e falam de paz. “Falsos profetas que vêm a vós em peles de ovelha, mas por dentro são lobos roubadores”. São verdadeiros representantes do maligno.

Esperança