Primeiro clássico do ano no futebol cearense

Domingo, às 18 horas, Ferroviário x Ceará, válido pela Copa do Nordeste 2023. Quis Deus que esse primeiro clássico seja disputado no velho Estádio Presidente Vargas, o querido estadinho da Gentilândia (capital do Benfica). O cenário não poderia ser melhor porque remete aos tempos gloriosos em que o PV foi o maior e preferido palco da história do futebol cearense. Quero acreditar que o auge desse clássico aconteceu exatamente no PV, nas décadas de 1950, 1960 e 1970. Talvez até um pouco mais.

Mas os tempos glamourosos foram mesmo na época de um Ferrão que tinha Nozinho, Manuelzinho, Macaúba, Eudócio, Zé de Melo, Aldo, Macaco, Pacoti. E de um Ceará que tinha Ivan, Pelado, Alexandre, Dico, Damasceno, Carneiro, Neném, Bira, Guilherme, Renê. Tempos em que o profissionalismo ainda mantinha também muito do amor à camisa, do amadorismo mesmo. No clássico de amanhã, o Ceará teoricamente entra como favorito. Teoricamente, repito. As condições do Ceará, mesmo com a crise que culminou com o seu rebaixamento para a Série B, ainda estão num patamar acima. Mas louvável foi a classificação do Ferroviário, que, nos pênaltis, eliminou o Asa e o Confiança.

Tamanho

Vi alguns companheiros questionando sobre se o jogo Ferroviário x Ceará ainda pode ser considerado um clássico. Claro que é um clássico, sim. O Ferroviário, mesmo não acompanhando a evolução que Fortaleza e Ceará tiveram, é um dos grandes do nosso futebol. Tem história, tem tradição. É clássico com certeza.

Estreia

Hoje o Fortaleza começa a sua caminhada na Copa do Nordeste. Enfrenta o Campinense-PB. O Leão já fez dois jogos pelo Campeonato Cearense. Ganhou do Iguatu (2 x 0) e ganhou do Caucaia (1 x 0). Nas duas partidas, ficou patente a superioridade do Fortaleza, embora não tenha aplicado goleada como Ceará e Ferroviário aplicaram. Mas isso é relativo.

Na medida

A meu juízo, o Fortaleza cuidou de administrar seus jogos. Se fosse necessário, teria alcançado, creio, resultados com placares mais elevados. Enfim, teve mais o objetivo da soma dos pontos do que das goleadas. No conjunto, porém, deixou claro que está inteiro na luta pelo pentacampeonato estadual e pronto para ganhar a Copa do Nordeste, tal como fez no ano passado.

Equilíbrio

Não foi possível uma avaliação sobre o Ceará na estreia, haja vista a fragilidade do Guarani de Juazeiro. O mesmo se pode dizer sobre o Ferroviário. O Barbalha também se revelou vulnerável demais. Então, a avaliação mais consistente será mesmo amanhã. Raciocínio válido para os dois lados.

Visitante

O Campinense, adversário do Fortaleza, começou bem no Campeonato Paraibano. Na estreia, ganhou do Queimadense (0 x 1). Mas, no segundo jogo, foi surpreendido em casa no Estádio Amigão, perdendo para o São Paulo Crystal (1 x 2). No terceiro jogo, empatou com o Botafogo em João Pessoa. É impossível uma avaliação segura sobre o adversário do Fortaleza.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil