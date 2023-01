Pressa na retomada do Ceará

A bela vitória do Ferroviário sobre o Ceará (3 x 0) pode ser vista sob dois aspectos em Porangabuçu: o negativo, porque revelou senões que permanecem atormentando a equipe, e o positivo, porque obriga o alto comando do Ceará a ser mais ágil na busca de soluções. Ainda estamos em janeiro. Portanto, há tempo suficiente para fazer as devidas correções. A diretoria tem que levar a sério o recado que lhe foi passado domingo no PV. Será que o elenco atual está à altura dos desafios do Campeonato Cearense, da Copa do Nordeste e da Série B? É preciso que fique bem claro: a prioridade do Ceará necessariamente será o seu retorno à primeira divisão do futebol brasileiro. De nada adiantarão outras conquistas, se o time não subir para a Série A 2024. O presidente Robinson de Castro ainda experimentará todo tipo de pressão, enquanto não houver resultados satisfatórios em campo. Uma coisa está diretamente ligada à outra. Resultados bons são sinônimos de ovação. Resultados maus são sinônimos de protestos. A atual fase de transição tem tempo indeterminado. Mas não poderá se alongar demais. Por enquanto, Robinson está se segurando como pode. Só Deus sabe até quando...