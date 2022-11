Porangabuçu estremece ante a ameaça de rebaixamento

Se o Ceará cair para a Série B, não restará pedra sobre pedra. Desabará o edifício dos argumentos frágeis. E virão à tona fatos que até agora não são do conhecimento do público. Aliás, lembrei a passagem bíblica do evangelista Lucas. Diz ele: “Não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes nas trevas será ouvido em plena luz e o que sussurrastes ao pé do ouvido, no interior dos quartos fechados, será proclamado do alto das casas”.

Os telhados de Porangabuçu falarão com a eloquência dos grandes oradores, denunciando o que de errado possa ter acontecido. Serão conhecidos os que pecaram por palavras e obras, atos e omissões. As causas do rebaixamento, se este for confirmado, certamente ultrapassarão as causas dos graves erros em campo. E incluirão decisões tomadas nos bastidores que contribuíram para o desarranjo coletivo. O possível rebaixamento já está deixando sem dormir os responsáveis pela desventura. As vitórias têm o condão de esconder os defeitos. As derrotas têm o poder de colocar na mídia o que as vitórias encobrem. Porangabuçu já estremece. Há dirigentes arrancando os cabelos.