Pequenos detalhes podem fazer a diferença na Série A

O primeiro indicativo examinado pelos torcedores é, geralmente, a posição do clube na classificação geral. Quem está no G-4 é destaque numa boa. Quem está no Z-4, meu Deus... A esperança na parte alta. A descrença na parte baixa. Nos extremos, o céu e o inferno.

Um quesito importante diz respeito ao número de jogos. Pode fazer a diferença. Quem está numa boa é o Flamengo. É líder, com três pontos de vantagem sobre o vice Cruzeiro, além de um jogo a menos. Já com relação ao terceiro colocado, o Palmeiras, o Flamengo tem quatro pontos de vantagem, mas um jogo a mais.

São pequenos detalhes que podem fazer a diferença. Os jogos atrasados geram uma situação de vantagem no segundo turno. Motivo simples: no retorno, não há onde o perdedor vá buscar os pontos perdidos. Mas, quem tem jogo atrasado, pode recuperá-los nessas circunstâncias.

O Palmeiras, terceiro colocado, tem um jogo a menos que o líder Flamengo e dois jogos a menos do que o vice-líder Cruzeiro. Portanto, pode buscar pontos do turno passado. Isso pode fazer a diferença.

Vozão

A situação do Ceará é interessante. Está na 11ª colocação com 27 pontos. O Corinthians está na 9ª colocação com 29 pontos. Acontece que o Ceará tem um jogo a menos que o Corinthians. Pode, portanto, exatamente com o jogo atrasado, tirar a diferença, ultrapassando o Timão no número de pontos. É a chance.

Distância

O Ceará tem também um jogo a menos que o Bragantino (8º, 31 pontos) e que o São Paulo (7º, 35). Se o Vozão vencer o jogo que tem a menos, não ultrapassa os dois, mas encosta no Bragantino. Claro que a análise ora feita se restringe ao momento atual. A cada rodada, as situações podem sofrer mudanças para mais ou para menos.

Perseguidor

O Atlético de Minas Gerais está no encalço do Ceará. Está na 13ª posição, atrás do Vozão duas posições. Mas vale um detalhe: tem um jogo a menos. O Atlético está com 25 pontos. O Vozão, 27. Se o Atlético vencer o jogo atrasado, ultrapassará o Ceará em um ponto. Não se pode perder de vista detalhes assim.

Mesma pontuação

Quando, no segundo turno, todos estão com o mesmo número de jogos, tudo fica mais difícil, pois nenhum clube pode contar com pontos vindos do primeiro turno. As ultrapassagens ficam tão difíceis como as do circuito de Mônaco na Fórmula-2. Isso fica valendo para quem não tem jogos atrasados.

Fortaleza

O Leão de Aço (19º, 18 pontos) tem um jogo a menos que o Vitória (17º, 22 pontos). Pode reduzir a diferença para um ponto, caso consiga vencer o jogo atrasado. Se não aproveitar o que um jogo a menos pode lhe proporcionar, complicará mais ainda a sua vida. O Fortaleza deveria ter enfrentado o Atlético-MG na 16ª rodada.