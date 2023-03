Pênalti deve ser batido pelo presidente do clube

Neném Prancha (Antonio Franco de Oliveira) ficou conhecido no mundo do futebol por algumas frases que ele dizia. Neném foi massagista e roupeiro do Botafogo. Também exerceu a função de treinador amador e olheiro. O cronista e escritor Armando Nogueira passou a chamá-lo de filósofo do futebol, já pelas frases engraçadas que Neném dizia. O apelido pegou. A fama de Neném cresceu mais ainda quando o escritor cearense, Jocelyn Brasil, escreveu o livro “Assim Falou Neném Prancha”, no qual fez referência às fases de Neném.

Os pesquisadores garantem que as frases citadas, como sendo de Neném, nunca foram ditas por ele, mas atribuídas por alguns jornalistas, principalmente pelo famoso jornalista e técnico João Saldanha, grande admirador de Neném. Uma das frases de maior repercussão é a seguinte: “Pênalti é uma coisa tão importante que quem devia bater é o presidente do clube”. O próprio Neném Prancha, numa entrevista, explicou o que disse: “O que eu falei é que o pênalti é tão fácil que até o presidente pode bater”. Neném morreu no dia 17 de janeiro de 1976, aos 69 anos de idade, vítima de infarto. Sim, mas o assunto pênalti é sério e tem sido um gargalo na vida de muitos clubes e também da Seleção Brasileira.

Tormento

O Ceará tem tido um péssimo aproveitamento, quando a decisão vai para cobranças da marca do pênalti. A pior situação começou em Iguatu, no ano passado, quando foi eliminado do Campeonato Cearense. Na sequência, também numa decisão por pênaltis, foi eliminado da Copa do Nordeste pelo CRB. Virou completo.

Aproveitamento

O jogo que mais me impressionou pelo aproveitamento nas cobranças de pênalti foi a decisão São Paulo x Fortaleza realizada no dia 25 de outubro de 2020, no Morumbi, pela Copa do Brasil. O jogo terminou empatado (2 x 2). Houve 19 cobranças de pênalti. O São Paulo converteu 10. O Fortaleza converteu 9. Incrível. O Leão foi eliminado. Nunca vi algo igual.

Frustração

Situação delicada aconteceu na Copa do Mundo do Catar em 2022. O Brasil, nos pênaltis, foi eliminado pela Croácia. Rodrygo e Marquinhos desperdiçaram as cobranças pelo Brasil. Vlasic, Majer, Modric e Orsic marcaram para a Croácia. Pense na decepção que tomou conta do país. Foi horrível.

Campeão

Se houve frustração no Catar, o contrário aconteceu na Copa dos Estados Unidos em 1994. Nos pênaltis o Brasil ganhou a final diante da Itália. Pelo Brasil, Romário, Dunga e Branco marcaram gol nas suas cobranças. Taffarel pegou o pênalti batido por Massaro. E Roberto Baggio mandou a bola para fora. Pronto, o tetra estava garantido.

Outro meio

A decisão de qualquer certame por meio de cobrança de pênalti é cruel. Na Copa de 1938, se houvesse empate no jogo e na prorrogação, acontecia um jogo desempate. Foi assim com Brasil e Tchecoslováquia. Houve empate (1 x 1) no tempo normal e empate (0 x 0) na prorrogação. Foram para o jogo desempate dois dias depois. O Brasil ganhou (2 x 1). Era um critério justo.

