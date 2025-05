Patrocínio: a CBF burlou a FIFA na Copa de 82

O balão de ensaio para mudar a cor da camisa azul (uniforme 2) da Seleção Brasileira gerou uma reação tão desconfortável que a própria CBF logo cuidou de negar tal possibilidade. Mas é preciso ficar de olho nessa gente, já pelas artimanhas do passado.

Na Copa de 1982, a FIFA proibiu a publicidade, de qualquer natureza, nas camisas das seleções participantes. Mas o condenável “jeitinho” brasileiro funcionou. O Instituto Brasileiro do Café, visando a divulgar seu produto, assinou um contrato milionário com a CBF. Mesmo contrariando as normas, a publicidade foi feita.

A CBF fez uma alteração quase imperceptível no escudo da camisa. Colocou lá um raminho de café, símbolo usado pelo IBC, o patrocinador. Assim, a Seleção Brasileira fez todos os seus jogos. Quando a FIFA foi alertada, a Copa já havia terminado. A FIFA, então, fez uma advertência à CBF, afirmando que jamais toleraria outro tipo de ação assim.

Burlar a regra de uma competição é um erro grave. Pois a CBF em 1982 burlou. Há quem, por negócios de milhões, seja capaz de tudo. Por isso mesmo, os arranjos do novo uniforme precisam ser monitorados. Olho vivo. E muito cuidado.

Indecência

Na Copa da Espanha de 1982, a camuflagem feita no escudo da camisa da Seleção Brasileira permitiu a inclusão do raminho de café como se fosse parte integrante do uniforme. Quem quiser ver, basta buscar na Internet fotos do Brasil na citada Copa. Confira. Um ato indecente. Injustificável.

Respeito

Que a CBF e seu patrocinador cumpram realmente o que foi posto na nota divulgada. A Seleção Brasileira está acima das vontades individuais ou coletivas dos órgãos que administram o futebol. A Canarinho não é um símbolo oficial do país, mas representa, sim, o sentimento de um povo, de uma nação, nas cores dos símbolos oficiais.

Que vexame!

Vejam a situação vexatória por que passa a Seleção Brasileira. Desde a demissão do técnico Tite, anda perambulando, sem destino, em busca de um treinador estrangeiro. Agora se viu no aperto, haja vista a exiguidade de tempo com relação à Copa do Mundo de 2026. Concluiu que os treinadores brasileiros desaprenderam.

Questionamento

Quem não está dando certo na Seleção Brasileira? É o treinador? São os jogadores? Ou todos juntos? A meu juízo, todos juntos. A CBF perdeu tempo ao admitir técnicos interinos como Ramon Menezes e Fernando Diniz. E, quando contratou um definitivo, Dorival Júnior, jamais deixou de flertar com Ancelotti. Isso não se faz.

Posição