Os tropeços do Ceará na mesma pedra

Jamais imaginei que veria Ceará novamente passando os vexames de outrora, quando ficava pendurado no velho “balança, mas não cai”. Pensei que tais agonias fossem coisas do passado. Ledo engano. Está aí o Vozão contando os pontinhos que lhe faltam para permanecer na elite nacional. O Vozão começou arrasador a Série A deste ano. Na estreia, ganhou (2 x 3) do Palmeiras dentro do Allianz Parque. Sim, ganhou do campeão do Brasil e atual líder da Série A. Fogo de palha do Vozão. Depois disso, uma outra realidade se desenhou.

O tormento em casa começou logo na segunda rodada: perdeu para o Botafogo (1 x 3). Na quarta rodada, também em casa, perdeu para o Bragantino. Na nona rodada, em casa, empatou (1 x 1) com o Coritiba. Na 12ª rodada, em casa, empatou com o Atlético Mineiro (0 x 0). Na 14ª rodada, em casa, empatou (1 x 1) com o Atlético-GO, seu perseguidor de agora. Na 15ª rodada, em casa, empatou com o Internacional-RS. Na 20ª rodada, em casa, perdeu para o Palmeiras (1 x 2). Na 22ª, em casa, perdeu para o Fortaleza (0 x 1). Já contaram quantos pontos o Ceará deixou escapar dentro do Castelão? Basta de tropeçar na mesma pedra...