Os transtornos na entrada do Castelão

A festa da torcida do Ceará ainda repercute em todo o Brasil. O recorde de público (63.906 torcedores) também demonstrou a pujança da torcida alvinegra. Foi o lado bom do acontecimento, reforçado pelo resultado do jogo, que levou de volta ao G-4 o Ceará.

O lado ruim da história foi a confusão provocada por grupos de pessoas que invadiram o estádio Castelão. E ocuparam muitos lugares dos torcedores que tinham comprado ingresso. Um absurdo. Muitos torcedores, que pagaram, e muitos sócios-torcedores ficaram impedidos de entrar no estádio.

Que tão desagradável ocorrência sirva de lição para os próximos jogos. É preciso um policiamento com maior número de efetivos, visando a impedir que fatos assim aconteçam. Não foi a primeira vez. As autoridades não podem fazer vista grossa. O caso é grave. E requer providências.

Quem vai ressarcir os prejudicados? Quem vai ressarcir os que tiveram os seus direitos desrespeitados? Não quero acreditar que tamanho absurdo ficará por isso mesmo. Os responsáveis pelo evento têm o dever moral de pronunciar-se sobre o assunto.

Clamor

Quando, por medida de segurança, os portões do Castelão foram fechados, muitos torcedores com ingressos comprados não puderam entrar. Ingresso comprado é um direito adquirido. Direito ao acesso. O mesmo com relação aos sócios-torcedores. Daí o clamor fora do estádio.

Na marra

O fechamento dos portões aconteceu porque grupos invadiram o estádio, aproveitando-se da fragilidade do sistema de segurança, incapaz de conter os que resolveram na marra, sem ingressos, invadir o Castelão. Pelo visto, o modelo de policiamento não teve o contingente que deveria ter tido.

Reavaliação

Para os próximos jogos decisivos, de importância e circunstâncias semelhantes ao do jogo Ceará x América, o modelo de segurança terá de ser reavaliado em todos os aspectos. Se não houver uma tomada de providência muito séria, as invasões continuarão. Serão programadas e recorrentes. Alerta dado.

Premeditado

Fica no ar a impressão de que há grupos já preparados para invadir o estádio, no instante em que aumenta a aglomeração nos portões de entrada. Sob pressão, os funcionários não conseguem acelerar a entrada dos torcedores. Exatamente isso facilita a invasão.

Reflexão

Salvo engano, pelo que se observou nos vídeos nas redes sociais, restou provado que o policiamento nos portões e nas proximidades dos portões ficou muito aquém do necessário. Tal deficiência facilita a ação dos grupos que premeditam as invasões. Mote para reflexão.