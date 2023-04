Os títulos raríssimos no futebol brasileiro

O timaço do Santos com Dorval, Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe não conseguiu ser tetracampeão paulista. Esse Santos bicampeão do mundo em 1962/1963, o melhor Santos de todos os tempos, foi tricampeão paulista (1960, 1961,1962). O timaço do Flamengo, campeão do mundo em 1981, com Júnior, Andrade, Tita, Adílio, Zico, Nunes e Lico não conseguiu um tetracampeonato no Rio de Janeiro. O tetra a que eu me refiro é o conquistado em quatro anos consecutivos. Ora, se um tetra já é difícil, imaginem um pentacampeonato. Em alguns estados, times famosos foram além do penta. O Bahia, por exemplo, ganhou sete campeonatos seguidos (1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 e 1980). Portanto, sagrou-se heptacampeão baiano. Incrível. Uma marca que dificilmente será quebrada. O Náutico, de Recife, foi hexacampeão pernambucano. Ganhou de forma consecutiva os títulos de campeão em 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 e 1968. O Sport foi duas vezes pentacampeão pernambucano. Venceu de forma consecutiva os títulos de 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000. Também ganhou de forma seguida os títulos de 2006, 2007,2008, 2009 e 2010. O Fortaleza poderá chegar ao penta estadual no próximo sábado. A expectativa é grande.

Prioridade

A partir de agora o Fortaleza vai priorizar o pentacampeonato estadual ou vai focar na Copa Sul-Americana? A sua estreia na competição internacional será amanhã diante do Palestino do Chile. O Fortaleza terá seis jogos pelo Grupo H. Pode trabalhar uma margem razoável. Aqui, no certame estadual, será um jogo de definição. Vamos aguardar sobre o que pensa Vojvoda.

Pressão

Tenho observado que a torcida do Fortaleza faz pressão sobre Pikachu, que não alcançou o nível de produção que ele mesmo apresentou na primeira passagem pelo Leão. Ora, amigos, isso é muito comum. Não vejo nada demais. Quando menos os tricolores esperarem, Pikachu voltará a brilhar como antes.

SOS

O atacante do Ceará, Victor Gabriel, andou sumido no jogo passado. Vi alguns comentários desfavoráveis a respeito de sua atuação. Realmente ele não foi bem. Em momentos determinados, ele sumiu em campo. Culpa dele? Não. Deixaram-no isolado na defesa do Fortaleza. As bolas não chegavam. Gustavo Morínigo tem de repensar o modelo para o próximo jogo.

Elenco

O Fortaleza tem condições de manter o padrão, mesmo fazendo a rodízio dos jogadores. O elenco do Fortaleza tem dois bons jogadores para cada posição. O técnico Vojvoda, informado sobre a situação física dos atletas, deve, de acordo com as circunstâncias do momento, definir a formação titular. Ainda assim, o desgaste será inevitável.

Na dele

O Ceará não terá jogos no meio da semana. Tempo integral na preparação para o jogo decisivo. Morínigo terá de buscar uma alternativa para sair do modelo imposto pelo Fortaleza, que não deixou o alvinegro jogar. O nó foi bem dado. Sair desse só será o desafio de Morínigo para ser campeão. Pelas três vitórias seguidas anteriores, presume-se que terá condições de surpreender.

