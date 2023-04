Os quatro destaques iniciais da Série A

Olha lá, onde está o Fortaleza! É o terceiro da Série A. O Fluminense lidera. O Botafogo é vice. O Palmeiras é o quarto colocado. Dirão, talvez, que é cedo para badalações, pois apenas aconteceram duas rodadas. Verdade. Sim, mas todos tiveram duas oportunidades. Os atuais ocupantes do G-4 da Série A podem não ser os melhores times do Brasil, mas estão no topo. Se vão permanecer no topo, aí será outra história. Estou focalizando o momento atual, ou seja, o que está posto em números e resultados. A propósito, o Fluminense vem sendo incensado pela plástica de seu belo futebol, considerado o mais bonito, vistoso e elegante do Brasil. É o “Modelo Fernando Diniz” na maneira de jogar. Se será duradouro, não sei. Só o tempo mostrará quem é quem. O Fortaleza também está em grande fase. Na Sul-Americana, ganhou do Palestino do Chile (4 x 0) e ganhou do San Lorenzo da Argentina em Buenos Aires (0 x 2). Na Copa do Brasil, o Leão, com duas vitórias, eliminou o Águia de Marabá. Na Série A, empatou com o Inter no Castelão (1 x 1) e goleou o Coritiba (0 x 3) no Paraná. Portanto, campanhas convincentes nas três competições. O Leão tem potencial para encarar o Fluminense.

Tempo

O treinador do Ceará, Eduardo Barroca, luta contra o tempo, visando a encontrar a melhor formação alvinegra. A rigor, valerá muito a sua intuição. Há momentos em que o treinador não dispõe claramente dos elementos de que precisa. Aí tem de fazer valer também sua experiência diante das adversidades.

Defesa

Nenhum treinador, quando chega, mexe numa equipe inteira. Geralmente, aproveita a base que vinha jogando, partindo daí para modificações por setores. O técnico anterior, Gustavo Morínigo, deixou evidente que sua preocupação era o sistema defensivo do Ceará. Declarou isso após a derrota (0 x 3) para o Guarani-SP. Não sei se Eduardo Barroca pegou o mote.

Modificações

Os setoristas do Ceará estão tirando conclusões sobre as possíveis modificações que Eduardo Barroca poderá promover na formação titular do Ceará. Há treinadores que dão nítidos sinais a respeito das mudanças. Outros preferem despistar. Barroca parece ser um técnico mais conservador, não afeito a surpresas.

Mais

Cito alguns jogadores do Ceará que, no meu modo de ver, poderão produzir muito mais. Começo com Jean Carlos. Ele teve um bom desempenho no Náutico no ano passado. Aqui ainda está devendo. Outro que cito: Arthur Rezende. Também não repetiu no alvinegro o que produziu no seu tempo de Vila Nova. Também tem condições de produzir muito mais.

Para cima

Quem está entrando bem no Ceará é o meia Chay. Logo se nota a diferença. Com Chay o time cresce de produção. Ele é resoluto, voluntarioso. Para mim, titular absoluto. O mesmo afirmo com relação a Erick, o ponta-direita. Esperança de melhor desempenho ofensivo com a chegada do outro Erick, o Pulga. Tudo nas mãos de Eduardo Barroca. A conferir.

