Os preocupantes contrastes do Fortaleza

O futebol é useiro e vezeiro em apresentar situações que conflitam. Pode um time, ao mesmo tempo, ir bem em uma competição e ir mal em uma outra? Por mais paradoxal que pareça, pode sim. É o caso do Fortaleza. Na Libertadores, está com a mão na vaga para a etapa seguinte. Na Série A, está na zona maldita.

Hoje, diante do Juventude-RS (15º, 7 pontos), o Fortaleza precisa ganhar. O empate não serve. É o momento em que a vitória virou obrigação. Tem de ganhar. O Leão de Aço precisa dos três pontos, visando a sair da zona de rebaixamento. Está em casa, no PV. A torcida é tricolor. Logo...

Nas colunas anteriores, fiz referência às animadoras produções do Fortaleza no empate (0 x 0) com o São Paulo no Morumbi e na goleada (4 x 0) sobre o Colo-Colo no Castelão. Disse até que houve uma renascença. E houve, sim. Quero crer que hoje haverá a continuidade.

O Juventude tem limitações. Na rodada passada, em casa, no Estádio Alfredo Jaconi, perdeu para o Atlético Mineiro (0 x 1). Além disso, sofreu a maior goleada da Série A este ano: Flamengo 6 x 0. O Leão tem tudo para vencer.

Apertado

O Fortaleza tem a perseguição do Vitória (18°, 6 pontos). O Vitória recebe o Vasco no Barradão. O Mirassol (16°, 7 pontos) recebe o Corinthians no Maião. É bom frisar que há quatro times com sete pontos. Portanto, a diferença fica na conta do número de vitórias e do saldo de gols. Tudo muito apertado. O Fortaleza precisa vencer.

Desafios

Na competição em que o Fortaleza está bem, a Copa Libertadores, o Leão enfrenta o Bucaramanga na próxima terça-feira, dia 13 de maio. Vale passagem para as oitavas de final. Então, cada jogo a seu tempo. No momento, a prioridade é sair da zona de rebaixamento. Na terça, vale tudo para seguir na Libertadores.

Consolidação

O Ceará (7º, 11 pontos), pela campanha e produção, tem amplas possibilidades de ganhar do Santos no Allianz Parque, segunda-feira. Em outros tempos, o Santos, em São Paulo, seria o favorito. Agora, não é. Previsão de jogo equilibrado, apesar da pífia campanha santista. Ainda assim, boa chance para o Vozão subir de posição.

Sequência

O Santos vem de três derrotas consecutivas. Perdeu para o São Paulo no Morumbi (2 x 1), perdeu para o Bragantino na Vila Belmiro (1 x 2) e perdeu para o Grêmio na Arena do Grêmio (1 x 0). Há forte pressão sobre o elenco. O Ceará poderá tirar o melhor proveito.

Outras séries