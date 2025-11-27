Os números do rebaixamento

Nesta reta final da Série A nacional, os matemáticos costumam anunciar, em termos percentuais, as possibilidades de queda dos clubes que estão pendurados na incerteza. De ano para ano, varia a pontuação necessária para a permanência na elite. Há uma série de fatores condicionantes.

Nos últimos cinco anos, aconteceram situações bem interessantes. Em 2024, o Bragantino, com 44 pontos, classificou-se. O Athletico-PR, com 42 pontos (atual pontuação do Ceará), foi rebaixado. Em 2023, o Bahia, com 44 pontos, classificou-se. O Santos, com 43 pontos, foi rebaixado.

Os números são muito próximos. Basta um pequeno detalhe para fazer a diferença. Em 2022, o Cuiabá classificou-se com 41 pontos. O Ceará, com 37 pontos, foi rebaixado. Em 2021, o Juventude classificou-se com 46 pontos. O Grêmio, com 43 pontos, foi rebaixado.

Em 2020, o Fortaleza classificou-se com 41 pontos. O Vasco, também com 41 pontos, foi rebaixado. O Fortaleza classificou-se porque tinha melhor saldo de gols. O Leão tinha saldo negativo de 10 gols. O Vasco tinha saldo negativo de 19 gols.

Exceção

É muito difícil a classificação ser definida pelo saldo de gols. Geralmente, quando há empate no número de pontos, a classificação acontece pelo número de vitórias (segundo critério de desempate). Em 2020, Fortaleza e Vasco estavam com o mesmo número de vitórias (10 cada).

Alto

Nos últimos cinco anos (de 2020 a 2024), o ano de 2021 foi o que registrou a maior pontuação para a permanência na Série A: 46 pontos. Foi assim, com 46 pontos, que o Juventude se garantiu. Mas vale frisar que com até 44 pontos o time subiria, pois o primeiro do rebaixamento, o Grêmio, fez apenas 43 pontos.

Grandes

Time grande também sofre rebaixamento. Assim, em 2007, o poderoso Corinthians sofreu o vexame de descer para a Série B nacional. O Corinthians marcou apenas 44 pontos em 38 jogos. Caiu. O Goiás se manteve na Série A, com 45 pontos, sendo o primeiro fora da zona de rebaixamento.

Vergonha palmeirense

Na Série A de 2012, o Palmeiras experimentou terrível vexame. Marcou apenas 34 pontos em 38 jogos. Foi o 18º colocado. Os quatro rebaixados foram: Sport (17º, 41 pontos), Palmeiras (18º, 34 pontos), Atlético-GO (19º, 30 pontos) e Figueirense (20º, 30 pontos).

Grande na lanterna