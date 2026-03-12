Os novos desafios do Ceará

A Copa do Brasil, com seus cofres abarrotados de dinheiro, continua sendo um apelo muito forte. Embora tenha o lado financeiro bom, peca pelo inchaço promovido pela CBF. Qualquer competição com mais de 100 clubes perde a qualidade e vira um duvidoso trenzinho da alegria.

Hoje, o Ceará enfrenta o Maranhão no Estádio Castelão da cidade de São Luiz. Na segunda fase da Copa, o Maranhão, na casa do adversário, eliminou o São Luiz de Ijuí (Rio Grande do Sul). Já o Ceará, na segunda fase da competição, eliminou o Primavera, de São Paulo. O Vozão venceu (2 x 1) no Castelão.

Mais uma vez, se não houver vencedor no tempo normal e acréscimos, a decisão será nas cobranças de pênalti. No domingo passado, quando da final do Campeonato Cearense, o Ceará viu esvair-se a chance de mais um tricampeonato, exatamente nas disputas de pênaltis.

Ceará e Maranhão têm em comum a situação de terem perdido a final do campeonato estadual. O Vozão perdeu nos pênaltis para o Fortaleza. O Maranhão perdeu o título para o IAPE. São, portanto, dois vice-campeões.

Lembrete

Já que a decisão de hoje poderá ser nos pênaltis, vale uma sugestão. Lembrem-se das cobranças feitas pelo volante Pio, que teve passagens pelo Ceará e pelo Fortaleza. Pio possui um dos mais potentes chutes do Brasil. Os goleiros têm medo. O chute do Pio é um míssil. Atualmente, Pio, de 37 anos de idade, está no Moto Clube.

Outra maneira

Quem não tem um míssil, como o Pio tem, pode optar pelo jeito de bater do saudoso Célio, volante que brilhou no Gentilândia, Fortaleza e Seleção Cearense nas décadas de 1950 e 1960. Segundo consta, Célio não perdeu um pênalti sequer em toda a sua vida profissional. Ele batia no canto, rasteiro e com efeito. Tem quem pegue?

Guerreiro

O técnico do Maranhão é Marcinho Guerreiro. Quando jogador, atuou em vários clubes cearenses: Fortaleza, Icasa, Maracanã, Guarani de Juazeiro, Crato e Guarany de Sobral. Marcinho é maranhense de São Luiz. Como treinador já comandou o Moto Clube, Imperatriz, Sampaio Corrêa, River-PI e Caucaia, dentre outros.

Atuação

O técnico Mozart deve refletir sobre o modelo que adotará diante do Maranhão. No primeiro tempo da decisão do “estadual” com o Fortaleza, o Vozão foi melhor e inclusive venceu por 1 a 0. Na fase final, as substituições feitas por Mozart não corresponderam. Já o Fortaleza cresceu com as suas substituições e empatou.

Substituições