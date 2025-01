Os novos desafios de um ídolo cearense

Há alguns anos, eu estava em uma festa promovida pelo cronista Hilton Júnior, quando chegou a desportista Maria Vieira, na época presidente do Atlético-CE. Ela me falou de Erick Pulga, jovem de sua equipe. E disse que ele teria um futuro brilhante. Foi a primeira vez que ouvi falar nesse jogador.

O tempo provou que a senhora Maria Vieira tinha razão. Ela é uma pessoa muito preparada, com formação intelectual superior e conhecedora do mundo do futebol, dentro e fora de campo. Depois desse papo, passei a acompanhar com atenção o jovem atleta.

Erick obteve maior destaque, quando foi transferido para o Ferroviário. Sua bela participação no clube coral o credenciou a jogar pelo Ceará na Série B nacional. No Vozão, ele foi campeão estadual de 2024 e conquistou a torcida com notáveis atuações.

Agora, Erick Pulga está no Bahia. Os desafios da Série A são mais complicados. A defesas mais sólidas. Acho que a previsão da senhora Maria Vieira vai prevalecer: ele terá um futuro mais brilhante ainda.

Artilheiro

Erick Pulga comprovou ser um ponta-esquerda muito eficiente nas finalizações. Na Série B nacional de 2024, Erick Pulga foi o artilheiro com 13 gols. No Campeonato Cearense de 2024, Erick Pulga foi também o artilheiro com cinco gols. Na Copa do Nordeste de 2024, foi o terceiro artilheiro com quatro gols.

Nova etapa

Agora o atacante Erick Pulga começa uma outra etapa de desafios na sua vida. Qualidades para vencer ele tem. É goleador, veloz e dribla muito bem. Embora a Série A seja mais difícil, quero acreditar que o Erick saberá ultrapassar com altivez as adversidades. Torço muito pelo sucesso dele.

Perda

Com a saída de Erick Pulga, o Ceará perdeu um grande valor. Ele poderia ser essencial na campanha do alvinegro na Série A deste ano. Mas não havia como mantê-lo na equipe. A sensatez recomenda que jamais seja prejudicado um jogador que tem uma grande proposta. Não se deve tirar do atleta o sonho de progredir.

Previsível

Assim como a saída de Erick Pulga, a transferência de Saulo Mineiro também representa significativa perda para o Ceará. Mas era previsível tal situação. Já se sabia que o Vozão não teria como segurar esses dois atletas. Então, a tarefa agora é buscar um elevado índice de acerto nas contratações.

Formação

É natural a apreensão sobre como o Ceará irá compor o seu elenco para a Série A nacional. Mas isso acontece com todo clube que sobe. Os erros cometidos no passado servirão de lição. Não é possível que o Ceará vá tropeçar na mesma pedra. Basta uma revisão nos cinco recentes anos que passou na elite.