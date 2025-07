Os fantasmas do rebaixamento

As chamadas equipes médias do futebol brasileiro, quando a CBF divulga a tabela da Série A nacional, cuidam logo de analisar as dificuldades que terão. O objetivo inicial, geralmente, é garantir a permanência, ou seja, ficar entre os 16 clubes classificados para o ano seguinte.

O rebaixamento assusta. É uma espécie de castigo. Uma humilhação para quem desce. Há alguns anos, os 12 clubes considerados grandes eram cadeiras cativas: Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio e Internacional.

Sobravam, então, quatro vagas, totalizando 16 classificados. De certo tempo para cá, os grandes também passaram a cair. Apenas dois, dos chamados grandes, jamais foram rebaixados: Flamengo e São Paulo. Todos os demais já passaram pelo dissabor da queda e da decepção.

Os clubes cearenses estão vivendo um momento de incerteza. Não me refiro à classificação. O problema é a produção que está em um nível abaixo do esperado. Reside nesta parte toda a inquietação.

Disputas

O que tem embaralhado muito tem sido a avalanche de competições paralelas. É tanto jogo que, às vezes, eu nem consigo identificar por qual competição é esta ou aquela partida. Uma misturada que confunde até os mais atentos pesquisadores e estatísticos.

Demais

Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série A nacional, Série B, Série C, Série D, Copa Fares Lopes, campeonatos estaduais... Gente, é impossível assimilar tudo. Imaginem preparar as equipes diante de tantas cobranças e variações.

Posições

Tem time grande no lugar de time médio e tem time médio no lugar de time grande. Tem time pequeno no lugar de time médio e tem time médio no lugar de time pequeno. O mesmo raciocínio vale também para o plano sul-americano. Times, que antes sofriam goleadas, hoje engrossaram o pescoço.

Países

Times da Bolívia, Venezuela, Colômbia e Equador eram sacos de pancada. Isso se poderia dizer também das seleções nacionais desses países. Hoje não é mais assim. A Seleção Brasileira, que passava por cima, não passa mais. Sofre para alcançar vitórias minguadas, obtidas com muito sacrifício.

Incerteza