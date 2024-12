Os encantos do Campeonato Cearense

Volto a escrever sobre uma competição pela qual tenho o maior carinho, já por suas memórias afetivas e inapagáveis: o Campeonato Cearense de futebol. Uma bela e rica história centenária. De 1915 até hoje, quantos ídolos, quantos clubes, quantas decepções, quantas glórias.

Não faz muito, quiseram dar uma basta nos certames estaduais. Vozes se levantaram pedindo a extinção desse tipo disputa porque deficitário. Pessoas sem compromisso com a preservação da memória, ligadas a uma modernidade que despreza o passado e tenta sepultar as contribuições notáveis de muitas gerações.

Para tal tipo de gente, só existe a Champions League. Só existe a UEFA. Bobinhos. Não sabem o que foi o futebol raiz. As bolas Supeball e Drible. Os árbitros sem VAR. A mão que era mão, tão somente a mão. E tantas outras coisas boas, sem as brigas e confusões de hoje.

O Campeonato Cearense traz essa carga de saudade, mas sem perder de vista o futuro. Finca raízes nas origens, mas se abre às inovações do mundo. Com mais de cem anos de história, tem seus encantos.

Surpresa

O primeiro Campeonato Cearense que eu vi foi o de 1956: Gentilândia campeão estadual. Uma surpresa grande, pois desbancou os três grandes, Fortaleza, Ceará e Ferroviário. Outra surpresa só aconteceria dez anos depois, em 1966, quando o América foi campeão estadual.

Predominância

Depois que o Gentilândia foi campeão em 1956, Ceará e Fortaleza assumiram o controle até 1966: Ceará (1957 e 1958), Fortaleza (1959 e 1960), Ceará (1961, 1962 e 1963), Fortaleza (1964 e 1965). Aí o América, que montou um time muito competitivo, sagrou-se campeão em 1966.

Expansão

O Campeonato Cearense expandiu-se com a participação de Quixadá, Sobral, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Crato, Russas, Iguatu, Boa Viagem, São Benedito, Crateús, Uruburetama, Trairi, Itapipoca, Itapajé e Barbalha, além de Caucaia, Horizonte, Maranguape, Maracanaú e Pacajus, da Região Metropolitana.

Calendário

Os campeonatos estaduais tiveram seus espaços bastante reduzidos. O Campeonato Cearense virou um certame relâmpago, tiro curto. Só mesmo muita abnegação. Importante é que está resistindo. E mantém o charme da sequência histórica de mais de cem anos. Pena que a interiorização retrocedeu. Lamentável.

Tabu

Mais uma vez, Fortaleza e Ceará entram como favoritos. Desde 1996, somente Fortaleza e Ceará são campeões cearenses: Ceará (1996, 1997,1998, 1999, 2002, 2006, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2024). Fortaleza (2000, 2001, 2003,2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023).