Os difíceis momentos das últimas rodadas

Calafrios. A ansiedade toma conta das torcidas dos times que estão pendurados. Nos próximos jogos, o mínimo erro poderá ser fatal. Assim, sob pressão, tudo se torna mais complicado. É o duro castigo imposto aos que não souberam acumular pontos ao longo da competição.

O Fortaleza enfrentará o Atlético-MG amanhã, às 18:30, no Castelão. Missão: vencer. Nas atuais circunstâncias, derrota e empate produzirão efeito semelhante. Um ponto é atraso. Só três pontos serão capazes de sustentar a esperança tricolor. O Fortaleza tem condições de ganhar.

No Estádio MRV, a reação do Fortaleza, após estar perdendo por dois gols de diferença, deixou claro que o Leão está preparado para todo tipo de adversidade. O jogo em Belo Horizonte estava dado como perdido. A estrela de Deyverson, marcando três gols, fez a diferença.

A questão é que hoje nem o empate interessa. Somente a vitória, por minguada que seja, alimentará o sonho de o Leão permanecer na elite nacional. Queira Deus que a mística “daquelas camisas” volte a predominar.

Aperto

O Ceará já esteve com boa folga em relação aos concorrentes, no tocante ao objetivo de permanecer na Série A nacional de 2026. As recentes derrotas seguraram o Vozão nos 42 pontos. As circunstâncias mudaram sobremaneira. Hoje, a apreensão tomou conta dos alvinegros.



Consolidação

O jogo de hoje, no Castelão, às 21:00, diante do Cruzeiro, passou a ter um caráter decisivo. Poderá ser o jogo da consolidação alvinegra, ou seja, com mais três pontos chegará aos 45. Segundo especialistas, só assim alcançará uma margem segura, quando tiver de enfrentar Flamengo e Palmeiras.

A virada

A vitória do Ceará sobre o Cruzeiro, no Mineirão, foi uma das mais belas jornadas do Vozão. O Cruzeiro era líder. Em um lance infeliz, o goleiro Bruno Ferreira errou na saída de bola. Kaio Jorge aproveitou e marcou 1 a 0. A reação alvinegra, em tarde inspirada de Galeano, que fez dois gols, levou o Ceará a uma virada espetacular.

A resposta

No turno, o Ceará tinha uma sequência na qual enfrentaria, como enfrentou, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Os pessimistas previam três goleadas. Foi tudo bem diferente. O Ceará ganhou do Cruzeiro em Belo Horizonte, empatou com o Flamengo no Castelão e foi derrotado pelo Palmeiras (2 x 1) numa partida de resultado muito polêmico.



Prejudicado



No Allianz Parque, o Ceará foi prejudicado por uma arbitragem polêmica. O fez 1 a 0 com um golaço de Lourenço. O Palmeiras empatou com Flaco López na cobrança de um pênalti inexistente. Desempatou com Vitor Roque. O Vozão empatou com gol de Aylon, que o VAR anulou. Pelo que o Vozão fez no turno, não há motivo para temores.