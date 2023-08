Os cuidados jurídicos nas contratações

Os interesses no futebol aumentaram sobremaneira, na medida em que o volume dos negócios alcançou a estratosfera. O futebol virou uma fábrica de muito dinheiro. E, por isso mesmo, os conflitos passaram a acontecer com maior frequência. Ora, conflitos entre os atletas e os clubes, ora conflitos entre os próprios clubes, ora o conflito entre os clubes e os órgãos que dirigem o futebol. Agora mesmo o Fortaleza está tendo um prejuízo por não poder utilizar o atacante argentino Lucero, haja vista a decisão da Fifa, após examinar a questão que envolve o jogador, o Leão e o Colo-Colo.

Todos afirmam que agiram de boa-fé. E eu quero acreditar na postura isenta e leal de todos. Certamente, algum detalhe jurídico permitiu interpretações diferentes. Assim, o Fortaleza tomou por base uma interpretação, que entendia correta, enquanto o Colo-Colo entendeu de forma bem diferente. A disputa nos foros internacionais é mais comum do que se imagina, máxime quando a transação envolve jogadores de maior potencial. Diante da situação presente, resta a lição: nas contratações de estrangeiros, os cuidados jurídicos devem ser mais acentuados. Basta um pequeno equívoco para botar tudo a perder.

O Fortaleza vive dois momentos bem diferentes. Na Copa Sul-Americana, a euforia pela classificação para as quartas de final, fato nunca antes conseguido. Na Série A nacional, a apreensão por quatro derrotas seguidas e perdas de posições. Um contraste entre o êxito e o insucesso vivido pelo mesmo clube.

O próximo adversário do tricolor, o Santos, está na zona de rebaixamento. O “Peixe” vive um delicado momento, nem de longe lembrando os tempos inesquecíveis do Rei Pelé ou mesmo os tempos de Neymar, de 2009 a 2013. Mas costumo lembrar que todo time em situação assim como o Santos é perigoso. Que o Fortaleza se previna contra novas surpresas.

O Vitória está no G-4, vice-líder com 41 pontos. Mas, na rodada passada, foi derrotado pelo Londrina (2 x 0) no Estádio do Café. No ataque do Vitória está Mateus Gonçalves, que jogou no Ceará em 2019 e 2020. Também está no Vitória Iury Castilho, que jogou no Ceará em 2022. Um grande desafio para o Vozão, que está precisando de uma reação urgente.

O Vozão precisa de uma sequência de vitórias para reduzir a diferença de sete pontos que o separa do G-4. Isso somente será possível mediante uma reação incisiva. Se continuar alternando vitórias e derrotas, certamente não alcançará seu desiderato. Daí que a vitória em Salvador passou a ser prioridade. Até um empate travará a marcha que começou com a vitória sobre o ABC.

Alguns torcedores do Ferroviário, que estavam vibrando com a sequência de 19 jogos sem perder, ficaram de bronca com a derrota para o Pacajus pela Taça Fares Lopes. A rigor, essa derrota não traz consequências danosas, mas a torcida queria avançar com a invencibilidade, visando a quebrar recordes. Entendo o lamento, mas não há de ser nada. O Ferrão está dando show na Série D.

