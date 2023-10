Os bons anos do Vozão na Série A

O primeiro Campeonato Brasileiro aconteceu em 1971. O Atlético de Minas Gerais sagrou-se campeão. O Ceará participou dessa competição. Certamente, poucos torcedores lembram. Faz mais de meio século (52 anos). Era um horror de influências políticas. Os times eram convidados. Já em 1992, o Ceará conseguiu seu acesso pelo critério técnico. Disputou a Série A de 1993, mas foi rebaixado. Passou apenas um ano na elite. O outro acesso aconteceu em 2009. Esse a maioria dos torcedores lembra. Foi confirmado com a vitória (1 x 2) sobre a Ponte Preta, gols de Renan (contra) e Fabrício. Na Série A de 2010, o Vozão terminou em 12º, na frente do Atlético Mineiro (13º) e do Flamengo (14º). Lamentavelmente, em 2011 o Ceará foi muito mal. Terminou rebaixado (18º). Ficou na Série B de 2012 a 2017, ou seja, seis anos na segunda divisão. Em 2017 foi o terceiro colocado, subindo para a Série A em 2018. Então se manteve cinco anos seguidos na elite, ou seja, de 2018 a 2022. Com o rebaixamento no ano passado, o Vozão entrou numa crise que perdura até hoje. Está aí bem distante do G-4 da Série B, já se planejando para ver se consegue novo acesso no próximo ano. Restam as lembranças dos bons tempos.

Sul-Americana

Em 2010, o Ceará foi bem na Série A nacional. Como terminou em 12º, conquistou uma vaga na Copa Sul-Americana ao lado do Athletico-PR, Botafogo, São Paulo, Palmeiras, Vasco, Atlético-MG e Flamengo. Na Sula, o Vozão ganhou do São Paulo no PV (2 x 1), mas perdeu no Morumbi (3 x 0), sendo eliminado.

Campanhas

Nos cinco anos consecutivos de Série A, ou seja, de 2018 a 2022 o Ceará teve as seguintes campanhas. Em 2018, 15º, com 44 pontos. Em 2019, 16º, com 39 pontos. Em 2020, 11º, com 52 pontos (ganhou também vaga na Sul-Americana). Em 2021, 11º, com 50 pontos (novamente ganhou vaga na Sul-Americana). Em 2022, 17º, com 37 pontos. Rebaixado para a Série B.

Recomeçar

O Ceará terá de buscar novos caminhos. Já fez uma reformulação na sua diretoria. É uma tentativa de mudar a filosofia que não está dando certo. O recomeçar é sempre muito difícil. A meu juízo, a principal mudança terá de acontecer na política de contratações. Os índices de erro nas contratações estão muito elevados. Se não forem corrigidos, os problemas continuarão.

Duas competições

Por mais que eu queira concentrar atenções nos dois desafios que o Fortaleza tem, ou seja, a Série A e a Copa Sul-Americana, involuntariamente meu pensamento está voltado para a decisão no Uruguai. E é natural que seja assim. É uma situação inédita, um time cearense disputando a segunda mais importante competição das Américas.

Controle

Pelo exposto, quero crer como deve ser difícil ao grupo tricolor separar os dois interesses. Jogar as partidas que restam pela Série A antes da decisão, sem lembrar da importância do jogo no Uruguai. Ninguém quer ficar fora de uma decisão assim. O trabalho psicológico terá de ser essencial, visando a evitar que uma coisa não atrapalhe a outra.