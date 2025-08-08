Os acertos nas contratações

Tenho dito, repetidas vezes, que toda contratação é uma operação de risco. Além de envolver muito dinheiro nas negociações, há também o lado humano do jogador. Nem sempre, por excelente craque que seja, há certeza na sua adaptação. Há uma série de fatores que podem ajudar ou não.

O Fortaleza e o Ceará estão anunciando reforços. Realmente os dois clubes apresentam algumas carências, que precisam ser neutralizadas rapidamente. O Vozão terá Vinícius Zanocelo. O Fortaleza terá Helton Leite e Yeison Guzmán. São apenas algumas apostas para a segunda volta da Série A.

O Fortaleza vinha tendo elevado índice de acertos em suas contratações. Mas, de certa época para cá, passou por algumas frustrações. As mais recentes, a meu juízo, foram Pol Fernández e David Luiz. Nem sempre o melhor acontece. Agora é torcer para que haja o devido sucesso nas novas investidas.

O segundo turno exige praticamente acerto imediato. Não permite longa espera para os ajustes necessários. Então, a cobrança será maior por parte das torcidas. Os novos contratados devem estar preparados para isso.

De primeira

Há jogadores que acertam desde a estreia. Lembro do volante Charles. Em 2020 ele veio do Sport para o Ceará. Já no primeiro jogo, atuou muito bem. E deu sequência a um trabalho que correspondeu em todos os sentidos. Brilhou tanto que, em 2021, foi contratado pelo futebol dinamarquês.

Demora

Há outros jogadores que não têm adaptação tão rápida. Foi o caso de Pol Fernández. Veio com referências elogiosas, haja vista suas brilhantes atuações na Argentina. Aqui, não se encaixou no esquema do Vojvoda, então técnico do Fortaleza. Rescindiu o contrato com o Leão.

Pressão

Há jogadores que não suportam pressão. Não têm força mental para conviver com as cobranças. Precisam de mais tempo para produzir 100%. Em casos assim, a torcida terá de oferecer total apoio ao atleta. Caso contrário, dificilmente ele alcançará a desejada afirmação.

Êxito

Agora mesmo, no Fortaleza, houve um caso concreto de jogador que já na estreia brilhou intensamente. Refiro-me ao goleiro Vinícius Silvestre. Entrou numa fogueira, diante do Corinthians, em pleno Itaquerão. Deu um show de competência e serenidade. Muito bom mesmo.

