Os acertos nas contratações
Leia a Coluna desta sexta-feira (8)
Tenho dito, repetidas vezes, que toda contratação é uma operação de risco. Além de envolver muito dinheiro nas negociações, há também o lado humano do jogador. Nem sempre, por excelente craque que seja, há certeza na sua adaptação. Há uma série de fatores que podem ajudar ou não.
O Fortaleza e o Ceará estão anunciando reforços. Realmente os dois clubes apresentam algumas carências, que precisam ser neutralizadas rapidamente. O Vozão terá Vinícius Zanocelo. O Fortaleza terá Helton Leite e Yeison Guzmán. São apenas algumas apostas para a segunda volta da Série A.
O Fortaleza vinha tendo elevado índice de acertos em suas contratações. Mas, de certa época para cá, passou por algumas frustrações. As mais recentes, a meu juízo, foram Pol Fernández e David Luiz. Nem sempre o melhor acontece. Agora é torcer para que haja o devido sucesso nas novas investidas.
O segundo turno exige praticamente acerto imediato. Não permite longa espera para os ajustes necessários. Então, a cobrança será maior por parte das torcidas. Os novos contratados devem estar preparados para isso.
De primeira
Há jogadores que acertam desde a estreia. Lembro do volante Charles. Em 2020 ele veio do Sport para o Ceará. Já no primeiro jogo, atuou muito bem. E deu sequência a um trabalho que correspondeu em todos os sentidos. Brilhou tanto que, em 2021, foi contratado pelo futebol dinamarquês.
Demora
Há outros jogadores que não têm adaptação tão rápida. Foi o caso de Pol Fernández. Veio com referências elogiosas, haja vista suas brilhantes atuações na Argentina. Aqui, não se encaixou no esquema do Vojvoda, então técnico do Fortaleza. Rescindiu o contrato com o Leão.
Pressão
Há jogadores que não suportam pressão. Não têm força mental para conviver com as cobranças. Precisam de mais tempo para produzir 100%. Em casos assim, a torcida terá de oferecer total apoio ao atleta. Caso contrário, dificilmente ele alcançará a desejada afirmação.
Êxito
Agora mesmo, no Fortaleza, houve um caso concreto de jogador que já na estreia brilhou intensamente. Refiro-me ao goleiro Vinícius Silvestre. Entrou numa fogueira, diante do Corinthians, em pleno Itaquerão. Deu um show de competência e serenidade. Muito bom mesmo.
Saudade
Fiquei muito triste pela passagem do narrador esportivo, Maurício Otoni, meu cunhado, meu amigo. Trabalhamos juntos na Rádio Verdes Mares. Ele estava trabalhando em Acaraú. Maurício foi um profissional dedicado e competente. Seu bom humor era contagiante. Guardarei dele inesquecíveis recordações. Meus sentimentos à família.