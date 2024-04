Oportuno otimismo alvinegro

Mirassol é uma cidade do interior paulista, já bonita pelo próprio nome. No Estádio Municipal de lá, hoje, às 19:30, o Ceará buscará a sua primeira vitória na Série B. Dirão, certamente, que a palavra otimismo não pega bem, haja vista a estreia sem vitória alvinegra, em casa, no empate com o Goiás. Explico: otimismo porque, a despeito do resultado insatisfatório, o Vozão jogou bem. O Ceará vem de uma conquista importante: o título de campeão cearense, diante de uma equipe poderosa como a do Fortaleza.

Isso prova o avanço do Ceará. O Mirassol começou muito mal a sua participação na Série B. Perdeu para o Brusque por 3 a 1. Foi ineficiente. Lá estão velhos conhecidos do futebol cearense. Chico Kim, por exemplo, atuou pelo Ceará em 2019. Negueba (não o que jogou no Flamengo) esteve no Fortaleza em 2018. O zagueiro Luiz Otávio, que esteve no Bahia no ano passado, agora defende o Mirassol. Enfim, é uma equipe situada na faixa intermediária. No momento, as condições são mais favoráveis ao Ceará. Mas, vale um lembrete: é sempre muito difícil enfrentar os times do interior paulista. Difere-se muito do que se vê nas grandes equipes.