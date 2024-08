Obrigado, Rebeca! De coração

Menina de ouro. Menina de prata. Menina de bronze. Fico a perguntar: o que se passa na mente e no coração dessa menina, antes de cada prova olímpica? Ela parece inabalável diante dos desafios e das pressões. De onde lhe vem tanta força interior? Só pode ser de Deus.

Rebeca Andrade trouxe, outra vez, a graça que estava faltando ao Brasil. A graça das vitórias fascinantes. A graça de levar a Bandeira do Brasil ao ponto mais alto do pódio. A graça de sorrir com um belo e suave sorriso na hora das premiações. A graça de acreditar, de persistir, de não desistir nunca.

As comemorações da Rebeca, no ouro, na prata e no bronze, foram feitas com ternura. E muito respeito às adversárias. Serenidade explícita, mesmo nos instantes de maior tensão. Nada de exageros ou provocações. Nada de desdém. Dignidade de quem sabe competir e valorizar o produto de seus esforços.

A Rebeca conquistou o coração dos brasileiros. Conquistou pela conduta, pela ética, pela simplicidade, pelos valores bons. Méritos no esporte e fora do esporte. Um exemplo vivo para as futuras gerações.

Beleza

Não entendo nada de ginástica artística. As regras, os detalhes da pontuação. Mas me deixo levar pelo fascínio de tanto arrojo e beleza. Quem me conquistou foi a romena Nadia Comaneci, que assombrou o mundo pela perfeição de suas manobras. Comaneci tinha apenas 14 anos de idade. Jeito ainda de criança. Foi na Olimpíada de Montreal em 1976.

Excepcional

Quem quiser ver o show da Nadia Comaneci, os vídeos estão no Youtube. Na primeira Olimpíada que ela disputou em 1976, em Montreal, Canadá, Nádia ganhou três medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze. Em Moscou, Olimpíada de 1980, Comaneci ganhou duas medalhas de ouro e duas de prata. Nove medalhas olímpicas, sendo cinco de ouro.

Futebol

Hoje, às 16 horas, no Estádio Velódrome, em Marselha, a Seleção Brasileira de futebol feminino enfrentará a Espanha, atual campeã do mundo. Se ganhar, garante uma medalha e vaga na grande final. Na fase de grupos, a Espanha ganhou (2 x 0). Hoje, Marta estará de volta. A Espanha é a favorita. Ora, a França também era favorita, mas foi eliminada pelo Brasil.

Vitória

Hoje, às 21:00 horas, no Castelão, o Ceará enfrentará o Guarani de Campinas, lanterna da competição. O Bugre promoverá a estreia do treinador Allan Aal, que retorna ao clube. Tipo do jogo para consolidar de vez a reação alvinegra. Mas não custa nada advertir sobre o risco que representa encarar times pendurados assim. Portanto, muita atenção.

Encerramento

A rodada de hoje, 19ª, marca o fim do turno. A partir da 20ª rodada, muda a feição do campeonato. É a chamada virada da montanha. Quem perder pontos não terá mais como recuperá-los. É o que costumo chamar de “tie-break” do futebol. Fica mais tranquilo quem acumulou gordura para queimar. Olho vivo, Vozão!

