O velado perigo de jogar pelo empate

Hoje, na Ilha do Retiro, em Recife, a hora da verdade, ou seja, a decisão da Copa do Nordeste. O Ceará tem a vantagem do empate. Confesso que não gosto desse tipo de vantagem. Acho ilusória porque pode ser rapidamente desfeita. Na grande maioria das vezes, sem perceber, a equipe detentora dessa vantagem deixa de buscar a vitória como deveria fazê-lo. É um ganho que qualifico de enganador, embora muitas equipes já tenham conseguido títulos importantes com o benefício de vantagem assim. Mas, já que o empate leva o alvinegro ao título, saiba o Vozão administrar tal situação, caso não tenha meios para alcançar a vitória. Como o Sport precisa ganhar o jogo, é lógico que terá de assumir riscos. Em casa, diante da sua torcida, não poderá ficar atrás. Certamente abrirá a guarda. Se assim for, o Ceará tem Erick e Janderson, jogadores de velocidade, todos habilitados para os contra-ataques velozes e letais. Caberá ao técnico Eduardo Barroca fazer as opções. No comando, Victor Gabriel. Faço uma advertência: apesar da vitória sobre o ABC em Natal, restaram apreensões sobre o falho comportamento defensivo. Gabriel Lacerda e Luís Otávio não estiveram bem. Cuidado, pois.

No Sport

Há no campeão pernambucano jogadores qualificados que conhecemos bem porque atuaram no futebol cearense. Edinho, ex-Fortaleza, é cearense de Baturité. Admiro muito o futebol dele. Também lá está Matheus Vargas, que teve boa passagem pelo Fortaleza. Ambos trabalham numa faixa de campo onde o Ceará precisa marcar mais. Muita atenção, pois.

De fora da área

No primeiro jogo da decisão, no Castelão, Guilherme Castilho fez um golaço de fora da área. Gol que abriu o placar da vitória por 2 a 1. Um míssil que o goleiro do Sport, Renan, não sabe nem por onde a bola passou. Castilho poderia tentar mais vezes conclusões assim. É uma arma poderosa que poucos sabem aproveitar. Poucos times têm especialistas em finalizações fortes de fora da área.

Perigoso

A defesa do Ceará deve estar muito atenta às incursões do jovem ponta-esquerda Luciano Juba, que tem apenas 23 anos de idade. No jogo passado, no Castelão, foi ele quem criou embaraçosas situações, atormentando o sistema de marcação alvinegro. Quem entrar, Warley ou Michel, não poderá subir aleatoriamente ao ataque. Se tomar bola nas costas, será um problema.

Ausência

Lamentavelmente o Ceará não poderá contar com o habilidoso e insinuante atacante Erick Pulga, porquanto o mesmo já atuou pela Copa do Nordeste, defendendo o Ferroviário. Aliás, ele teve ótimo desempenho na competição, sendo o artilheiro da fase de grupos, com cinco gols. Tipo do jogo favorável a um jogador com as qualidades do atacante Pulga.

No caminho

Há alguns dias, o debate era sobre qual seria melhor time do Brasil no momento, se o Palmeiras ou o Fluminense. Ora, o Fortaleza meteu 4 a 2 no Flu, com show de Moisés. A imprensa do Sul e Sudeste tentou justificar, citando que o Fluminense estava com o time “B”. Agora, o sorteio da CBF apontou o Palmeiras como futuro adversário do Leão na Copa do Brasil. Dúvidas serão tiradas, então.