O uniforme preto dos goleiros geniais

Não sei bem a razão, mas não gostei quando os goleiros começaram a usar camisas de outras cores que não a preta. O Raul Plassmann, se não me falha a memória, foi um dos primeiros, senão o primeiro mesmo, a usar uma camisa amarela, quando de sua passagem pelo Cruzeiro.

Depois dele, a moda pegou. Aí surgiram modelos de todas as cores, de acordo com a preferência do freguês. Mas, para mim, o encanto estava no uniforme todo preto, camisa com o número um, branco, nas costas. Foi assim que, em 1956, na minha primeira visita ao PV, vi em ação o goleiro do Ceará, Ivan Roriz.

Eu tinha apenas nove anos. Ivan fez belas defesas. Fiquei impressionado. Foi o meu primeiro ídolo no futebol. O notável goleiro, Harry Carey, também usou uniforme, com camisa preta, número um branco nas costas e calção preto. Entendi que havia uma magia especial nos goleiros que usavam uniforme assim

Algumas reminiscências me lembraram Lev Yashin, para muitos o melhor goleiro do mundo em todos os tempos. No Dínamo de Moscou e na Seleção Soviética, ele só usava uniforme todo preto. Ganhou o apelido de Aranha Negra.

Explicação

Yashin, em uma entrevista, explicou a sua preferência pela cor preta. Segundo ele, o uniforme sombrio, sem atrativos, tornava o goleiro menos visível aos adversários. A camisa berrante facilitava a localização do goleiro por parte dos atacantes. Assim, o atacante ficava em melhor condição para colocar a bola fora do alcance do goleiro.

Exceção

Em toda sua vida profissional, Yashin admitiu uma única exceção porque se tratava de uma ocasião muito especial. Em 1963, quando do amistoso Inglaterra x Resto do Mundo, atuou com uma camisa amarela, mas de calção e meiões pretos. Foi a única vez que atuou assim.

Ilustração



Lev Yashin foi ouro olímpico na Olimpíada de 1956, em Melbourne, na Austrália. Disputou quatro Copas do Mundo. Enfrentou o Brasil na Copa do Mundo de 1958. O Brasil ganhou (2 x 0), gols de Vavá. Foi o ganhador da Bola de Ouro de 1963, outorgado pela revista France Football. Yashin, Aranha Negra, uma lenda do futebol.

O melhor

Gilmar, goleiro bicampeão mundial pela Seleção Brasileira, também se notabilizou pelo uso do uniforme preto, no Corinthians e no Santos, time pelo qual também foi bicampeão mundial. Na Seleção Brasileira usou uniforme azul. Gilmar é o único goleiro bicampeão titular em duas seguidas Copas do Mundo.

Preferência

Hoje, os goleiros usam uniformes estilizados. Profissionais da moda cuidam das criações e coleções especiais. Em certas ocasiões, até parece um desfile de peças e tecidos trabalhados nas casas de alta costura. Ainda assim, prefiro o mistério do uniforme todo preto, imortalizado por goleiros geniais.