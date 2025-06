O técnico Vojvoda, o clube e a história

O Fortaleza teve vários treinadores que deixaram a marca de sua capacidade nas memoráveis conquistas. Moésio Gomes e Caiçara fizeram belos trabalhos no Pici. Conquistaram muitos títulos. O Leão teve três técnicos campeões do mundo em seu comando: Castilho, Pepe e Zetti.

Épocas diferentes, estruturas diferentes, condições financeiras diferentes. Então, não há como comparar. Cada um contribuiu, de certa forma, para o time chegar ao momento presente, o mais importante de sua trajetória de mais de cem anos. Mas os que revolucionaram o clube foram Ceni e Vojvoda.

Não existe treinador vitalício. A transitoriedade faz parte. Segundo o Guinness Book, o recorde de permanência no mesmo time pertence ao francês Guy Roux, que dirigiu o Auxerre por 44 anos, de 1961 a 2005. No Brasil, o recorde pertence ao técnico Carlos Alberto Silva, que dirigiu o América-MG por sete anos e oito meses.

Mesmo com o prestígio abalado pelos recentes resultados negativos, Vojvoda vai continuar no Pici. Até quando? Aí é outra história. Mas uma verdade deve ser dita: ele jamais sairá dos corações tricolores.

Superação

Quando Rogério Ceni deixou o Fortaleza, ficou a impressão de que jamais um outro treinador superaria o trabalho que ele fez no Pici. Ceni foi o responsável pela modernização do clube. Colocou o Fortaleza no patamar dos grandes times brasileiros. Veio Vojvoda e conseguiu maior projeção internacional.

Surpresas

O futebol é assim. Quem poderá alcançar marcas melhores que as conseguidas pelo técnico Vojvoda? Só o tempo dirá. Ele mesmo, ao permanecer no clube, poderá superar o que conseguiu até aqui. Há desafios. Vojvoda jamais engoliu a perda da Sula para a LDU, do Equador.

Engasgo

Outro resultado que incomodou demais o treinador Vojvoda foi a eliminação da Copa do Brasil de 2025. No Castelão, perdeu para o Retrô, nos pênaltis (1 x 4), após empatar em Recife (1 x 1) e empatar também no Castelão (1 x 1). Vojvoda vai recomeçar. Terá de buscar um título inédito na história do Leão.

Utopia

A realidade do momento é bem clara: o Fortaleza disputa a Série A nacional e a Copa Libertadores da América. Pelo futebol do momento, não há como pensar em título nas duas competições. Na Libertadores, enfrentará o Vélez Sarsfield, da Argentina. Tem condições de avançar. Mas chegar ao título ainda é uma utopia.

Voltas da vida

Nas mãos do técnico Juan Pablo Vojvoda o Fortaleza já passou por reviravoltas incríveis. Uma das maiores foi ficar toda a primeira fase da Série A na zona de rebaixamento e terminar o ano ganhando uma vaga na Libertadores. Não duvidem do que Vojvoda ainda será capaz.