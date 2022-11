O talento brasileiro se impôs na estreia

Havia previsão de um jogo pegado. E foi, máxime no primeiro tempo, quando a Sérvia exercitou uma marcação forte. Embora a iniciativa brasileira fosse melhor, gerando duas oportunidades de gol, uma com Raphinha e outra com Vini, o placar ficou no zero. Na fase final, o Brasil tomou conta do jogo. Neymar fez a diferença organizando as jogadas. Vini incomodava os adversários em lances de velocidade pela esquerda. O toque de bola brasileiro foi gradualmente engolindo a Sérvia, que se viu obrigada a ficar atrás.

Alex Sandro mandou um canhão na trave. Foi o primeiro recado. Não demorou muito, em jogada de Neymar e Vini, este finalizou. O goleiro rebateu justo onde estava Richarlison, que fez Brasil 1 a 0. Era o que faltava para desmoronar a Sérvia. Cresceu a Seleção Brasileira. Mais uma vez Vini construiu pela esquerda o lance do segundo gol. No toque com a perna direita serviu Richarlison. Aí o talento do artilheiro prevaleceu. De voleio, Richarlison marcou um golaço (2 x 0). Num último recado, Casemiro ainda mandou uma bola na trave. Bela estreia da Canarinho. Agora é torcer pela recuperação de Neymar. Sua presença é fundamental. Com ele, a Canarinho tem muito mais lucidez.

Goleadas

A história das Copa do Mundo é repleta de zebras monumentais e também de feitos notáveis. A goleada nem sempre é motivo de superioridade absoluta. Na Copa de 1950, o Brasil goleou a Suécia por 7 a 1 e goleou a Espanha por 6 a 1. Construiu a falsa impressão de que arrasaria qualquer adversário. Não foi assim. Empatou com a Suíça (2 x 2) e perdeu a final para o Uruguai.

Goleadas II

Na atual Copa do Mundo, a Inglaterra goleou o Irã por 6 a 2. A Espanha promoveu um estrago ainda maior: goleou a Costa Rica por 7 a 0. Assim, a goleada da França sobre a Austrália (4 x 1) virou fichinha de pouca expressão. Placares assim sempre são tidos como atípicos, próprios de um dia em que tudo dá certo para um lado só.

Assombro

Na Copa de 2014, a goleada que causou mais espanto foi a aplicada pela Alemanha no Brasil: 1 x 7, em pleno Mineirão. A Seleção Brasileira se desmanchou. Todos os méritos para Schweinsteiger, Kendira, Muller, Kroos, Ozil, Klose e companhia. Dificilmente o Brasil cairá em outra situação assim. Foi a maior humilhação experimentada pela Canarinho em todos os tempos.

Volta

Depois do show de bola dado pela Espanha na goleada (7 x 0) sobre a Costa Rica, o mundo pergunta se isso pode ser o renascer do tic-tac de Guardiola ou apenas uma goleada de ocasião? A verdade é que foi um belo espetáculo. Entendo que é cedo ainda para se falar de ressurreição da Fúria de 2010. Somente os próximos jogos definirão de vez o que é a Espanha do momento.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil