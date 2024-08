O sonho de ser campeão brasileiro

Há alguns anos, participar da Série A parecia uma utopia para os clubes cearenses. Algo muito distante. Havia uma acomodação na Série B. E ninguém ousava pensar num salto de qualidade. De certo tempo para cá, as coisas mudaram muito. E já agora se torna admissível pensar no título de campeão da elite.

No Nordeste, quem sempre pensou alto foi o Esporte Clube Bahia. Já na primeira Taça Brasil, em 1959, o Bahia faturou o título de campeão. Enfrentou, na fase decisiva, o famoso time do Santos, com Pelé e tudo. Em três jogos, o Bahia ganhou dois e perdeu um. Bahia campeão, com muito mérito.

A Taça Brasil foi o primeiro campeonato brasileiro de clubes. Era uma competição regionalizada e eliminatória em todas as etapas. Somente em 1971, a CBF passou a chancelar o Campeonato Brasileiro, adotando um modelo de grupos, com fases classificatórias e eliminatórias.

O Bahia, em 1988, já no novo modelo de disputa, também ganhou o título de campeão brasileiro. Na fase decisiva, em dois jogos, enfrentou o Internacional. Ganhou na Fonte Nova (2 x 1) e empatou no Beira-Rio (0 x 0). É o único do Nordeste campeão brasileiro nas duas modalidades. Sonhou alto. Venceu.

Quarto

Em 2021, o Fortaleza deu sinais de que poderia pensar no título da Série A nacional. Chegou em quarto lugar. À frente do Leão, apenas o Atlético-MG (campeão), Flamengo (vice) e o Palmeiras (3º colocado). Foi apenas o início de um novo pensar, mais ousado, no Pici. Já agora, eis o Fortaleza novamente em quarto lugar.

Pontos

O Fortaleza está a apenas quatro pontos do líder Flamengo e do vice-líder Botafogo. E tem o mesmo número de pontos do Palmeiras (terceiro colocado). Com um detalhe: já ganhou do Palmeiras e do Flamengo. E mais: o Leão tem um jogo a menos em relação ao Palmeiras e ao Botafogo. Pensar no título, portanto, faz parte.

Amadurecimento

Já é hora de o futebol cearense, através do Fortaleza, ir amadurecendo a ideia de lutar pelo título de campeão brasileiro da Série A. Deixou de ser utopia. É difícil, mas viável. O Fortaleza deixou de ser campeão da segunda maior competição das Américas, a Sula, a pela perda de um pênalti. Portanto, está pintando. Pode acontecer, sim. Tem de acreditar.

Sport

O futebol pernambucano também tem títulos nacionais. O Sport foi campeão da Copa do Brasil de 2008, numa disputa com o Corinthians. Perdeu no Morumbi (3 x 1) e ganhou na Ilha (2 x 0. Na época, o gol fora de casa tinha peso dois. O Sport, por esse critério, sagrou-se campeão. O Sport também foi campeão brasileiro de 1987.

Conclusão

É claro que ganhar o título de campeão brasileiro, tendo como concorrentes Flamengo, Botafogo e Palmeiras, é muito difícil. Os adversários têm maiores recursos financeiros e elencos maiores. Mas já está na hora de pensar alto. Há poucos anos, participar da Libertadores e da Sula era utopia. Deixou de ser. Logo...

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil