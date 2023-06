O recado que veio da África

O “feriadão” promovido pelas Datas Fifa serviu para rebaixar ainda mais a imagem da Seleção Brasileira. Mas mostrou que a África tem evoluído bem. Na Copa do Mundo do Qatar, em 2022, os africanos de Camarões ganharam da Seleção Brasileira por 1 a 0. Em março deste ano, os africanos do Marrocos ganharam do Brasil por 2 a 1. Anteontem, os africanos do Senegal ganharam do Brasil por 4 a 2.

São três derrotas que conduzem a uma reflexão mais apurada. Já citei, em comentários anteriores, outros bons resultados dos africanos na Copa do Mundo. Um deles, por exemplo, a vitória (1 x 0) da Tunísia sobre a França, de Mbappé, Griezmann, Dembélé e Rabiot. Enfim, os avanços do futebol na querida África merecem os aplausos do mundo. O recado bateu bem direto no futebol brasileiro.

A Seleção Brasileira experimenta uma das maiores crises da sua história. A forma como aconteceu a contratação de Ancelotti é bizarra. A Canarinho terá de esperar até 2024 para a chegada do treinador italiano. Até lá, quem ficará na interinidade? Já em setembro acontecerão as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Ancelotti chegará a tempo de evitar o pior?