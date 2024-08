O Recado do Fortaleza ao Brasil

A vitória tricolor diante do Corinthians vale a liderança da Série A nacional. E tem embutida uma outra mensagem importante aos que discriminam o futebol nordestino: o Leão pode até não conquistar o título de campeão, mas vai com força, competência e coragem, em busca desse título até o fim.

Ontem, um primeiro tempo para ser esquecido. Jogo feio, truncado, com apenas três finalizações. Uma para o Corinthians, com Pedro Raul. Duas para o Fortaleza, com Pikachu e Felipe Jonatan. Predominaram a marcação, a lentidão e a falta de criatividade. Ruim mesmo.

Na fase final, as mexidas funcionaram. O Corinthians, com a entrada de Romero, Raniele e Yuri Alberto, imprimiu velocidade e criou as melhores situações. Yuri desperdiçou três grandes oportunidades. Numa delas, Cardona salvou em cima da linha.

A resposta tricolor veio com o nome do jogo: Moisés. Foi Moisés quem fez a diferença. Incisivo pela esquerda, sempre criou embaraços ao Timão. Organizou a jogada do gol. Livrou-se de Charles e de Raniele. Passou a Lucero que serviu Pikachu: gol. O Leão fechou a guarda com Pedro Augusto. Segurou o placar.

O Fortaleza dá um recado ao Brasil: estou líder na briga pelo título.