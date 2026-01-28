O que explica a liderança do Flamengo na preferência dos cearenses?

Torcedor carioca torce por algum time do Estado do Ceará? Torcedor paulista torce por algum time do Estado do Ceará? Talvez apareça algum, descendente de cearense, que lembre do futebol das bandas de cá, mas será uma exceção. A quase totalidade certamente ignora. É assim que funciona.

Segundo a pesquisa mais recente, a preferência dos torcedores do interior cearense pelo Flamengo, em detrimento dos grandes daqui, Ceará e Fortaleza, chamou muita atenção. Qual o motivo? Por que isso acontece? Tal fato remete a uma análise. O conceito de distância ganha outra dimensão.

Por mais paradoxal que pareça, pela força da televisão, o Flamengo, embora longe, está mais perto. É mais próximo. É mais presente pela força da mídia que, convenhamos, tem visível inclinação pelo rubro-negro carioca. Massifica. Gera maior interesse até entre os que estão distantes do Rio de Janeiro.

Qual a presença do Ceará e do Fortaleza no interior cearense? Em termos de decisão, apenas no Campeonato Cearense e na Copa do Nordeste. O Flamengo está em quase todas as decisões nacionais e internacionais.

Pesa

A conquista de títulos é um fator que define muito. O Flamengo, nos últimos tempos, ganhou vários títulos importantes: campeão carioca, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão disso, campeão daquilo... Isso pesa. Tem uma influência muito grande.

Aura

O Flamengo, pela sua própria história, tem uma aura especial. A admiração pelo rubro-negro carioca não acontece de forma maior e mais acentuada apenas entre os torcedores do interior do Ceará. É um fenômeno nacional. Aonde o Flamengo chega, arrasta multidões. Isso é mostrado intensamente pela televisão. Contagia.

Ausência

O Estado do Ceará tem 184 municípios. A interação dos 183 municípios com os clubes da Capital é mínima. Os torcedores que moram nos municípios da região metropolitana ainda têm algum contato com o Ceará e com o Fortaleza. Os que moram nos municípios mais afastados não têm nenhum contato.

Fracasso

O insucesso da interiorização do futebol cearense também contribuiu para o distanciamento. Houve um tempo em que dez clubes do interior faziam parte da primeira divisão cearense. Ceará e Fortaleza jogavam mais no interior. Hoje, o Campeonato Cearense é praticamente um certame da região metropolitana.

Dita