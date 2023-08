O PV volta ao cenário principal

O estadinho da Gentilândia retoma seu papel. É para lá que o Fortaleza está levando o jogo diante do Coritiba, domingo próximo, dia 27 de agosto, às 18:30. Jogo de Série A. Não há como comparar os dois estádios. O Castelão é padrão FIFA. É gigante. O PV é pequeno, mas aconchegante. Quando se trata de gramado, aí o PVzinho de açúcar é muito melhor. Não digo que seja um tapete verde. Não é. Mas também não é uma face da Lua, cheia de cratera. Lamento apenas que seja tão pequena a sua capacidade.

Quando houve a reforma, na época da prefeita Luizianne Lins, sugeri a ampliação da capacidade do PV para 30 mil pessoas. Alegaram mil motivos para não processar a ampliação. Um deles: a obra ficaria muito cara, pois exigiria novas fundações, implicando na demolição de toda a estrutura anterior. Outro motivo: a segurança do bairro. E um terceiro motivo seria a falta de espaço para um estacionamento adequado. Venceram os que pretendiam uma reforma menor. Na época, o secretário e vereador, Evaldo Lima, cuidou da obra com muita dedicação. E aí o PV ficou pronto, bonito, arrumado, tal como está agora. Mas até hoje não me conformei com a capacidade de apenas 20 mil pessoas.

Sem opções

Quando o Castelão fica interditado por um motivo qualquer, Fortaleza não tem uma segunda opção para sediar um espetáculo de maior significação. Quando emergencialmente times como Corinthians e Flamengo tiveram de jogar no PV, reduziram a capacidade para 17 mil torcedores. Ora, isso é capacidade de ginásio, não de estádio.

Exemplos positivos

Salvador, na Bahia, tem o Estádio Fonte Nova com capacidade para 48.902 torcedores. Uma segunda opção é o Estádio Pituaçu, com capacidade para 32.157 torcedores. Aí, sim, é uma alternativa muito boa. Seria mais ou menos o que eu gostaria de ter em Fortaleza, caso o PV tivesse ficado com capacidade para 30 mil pessoas.

Opções variadas

Recife tem a melhor situação. Além da Arena Pernambuco, com capacidade para 44.300 torcedores, há o Estádio do Arruda, pertencente ao Santa Cruz, com capacidade para 60.044 torcedores. Também há o Estádio da Ilha do Retiro, pertencente ao Sport, com capacidade para 32.983 torcedores. São três opções muito boas.

Argumento

Quando argumentaram que o Benfica, onde está o PV, não oferecia condições de estacionamento para um estádio com 30 mil torcedores, lembrei do Bairro Ilha do Retiro em Recife, onde está o estádio do Sport. É semelhante ao Benfica, com muitas casas e condomínios. Lá deu certo o estádio com capacidade para 32.983 torcedores. Por que aqui não daria certo o PV com 30.000 lugares?

História

O PV é o estádio mais aconchegante do Estado do Ceará. Além disso, tem história. De 1941 até 1972, foi o cenário dos maiores acontecimentos esportivos do Estado e palco de shows de famosos e de significativos encontros religiosos. Na crise de Covid, virou hospital de campanha. Mesmo com a inauguração do Castelão no dia 11 de novembro de 1973, até hoje o PV continua sendo referência.

