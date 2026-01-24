O primeiro clássico do Vozão

O Campeonato Cearense passa agora para a segunda fase. As responsabilidades são ampliadas. A margem de erro torna-se mais reduzida. A abertura contempla o clássico Ceará x Ferroviário, o primeiro do Vozão na atual temporada. O Ferroviário já fez um clássico diante do Leão. Deu empate: 0 x 0.

Teoricamente, o Grupo A, do qual o Ferroviário fez parte, foi mais difícil, pois na sua composição estavam dois times grandes: o próprio Ferroviário e o Fortaleza. O Grupo B teve apenas um time grande: o Ceará. Por isso mesmo considerado mais fácil. Agora, no afunilamento, o equilíbrio predominará.

Ainda vejo as equipes nas suas fases experimentais. Os próprios atletas estão em busca de melhores condições físicas. Mas, quero crer, que a tendência agora é o crescimento das produções, já pela necessidade de aprimoramento. As exigências serão maiores.

Detalhe interessante: nesta fase, o Ceará terá de encarar dois clássicos (Ferroviário e Fortaleza). Já o Ferrão e o Leão terão de encarar apenas um clássico. De certo modo, não deixa de ser uma boa vantagem.

Único

Com a eliminação do Quixadá, Iguatu é agora o único representante do interior na segunda fase do Campeonato Cearense. Ficou bem reduzida a possibilidade de o título estadual sair das mãos de um time da capital. São quatro times da capital (Fortaleza, Ceará, Ferroviário e Floresta), um da região metropolitana e apenas um do interior.

Cenário

O Estádio Presidente Vargas reassumiu, pelo menos momentaneamente, o papel de cenário principal do futebol cearense. Dos nove jogos da segunda fase do certame estadual, cinco serão no PV. Haverá apenas um jogo no Castelão: dia 08 de fevereiro, Ceará x Fortaleza.

Nível

Houve muitas críticas no tocante à qualidade do futebol apresentado por todos os clubes na fase classificatória do Campeonato Cearense. Realmente. A tendência agora é melhorar, não apenas pela sequência de jogos, mas também pelos desafios que serão maiores. Afinal, só dois de cada grupo permanecerão.

VAR

Nesta fase, haverá o emprego do VAR para auxiliar a arbitragem, tirando dúvidas nos lances polêmicos. Mas que venha mesmo para ajudar. Nem sempre o VAR tem ajudado. Há momentos em que mais confunde que elucida. A propósito, sem o VAR, o nível da arbitragem na fase classificatória do certame estadual foi muito bom.

Grandeza

Não é uma Série A nacional, nem uma Champions League, nem uma Premier League. Não tem milhões de euros nem os maiores ídolos do planeta. Mas tem a nossa cara, tradição e jeito de ser. Para mim, o Campeonato Cearense, em termos afetivos, é melhor que todos. Sem ostentação, tem a grandeza de espírito da nossa gente.