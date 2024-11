O presidente e os desafios alvinegros

João Paulo foi reeleito. Aliás, sua reeleição era realmente tida como certa. E foi. Entretanto, a margem, com relação ao candidato Pedro Gabriel, ficou abaixo do esperado. Isso transmite ao vencedor uma responsabilidade maior ainda porque mostra a consistência da oposição.

Em comentário anterior, já disse que o primeiro e mais importante desafio do novo presidente é montar uma equipe capaz de fazer bonito na Série A de 2025. Mais difícil do que a ascensão é a permanência na elite nacional. O Ceará precisa se garantir no alto, evitando entrar no chamado grupo “bate e volta”.

Muito importante será a transparência do setor financeiro. Evitará as especulações decorrentes da maledicência humana. É simples tornar público o que entrou e o que saiu, ou seja, receita e despesa de cada mês. Assim, dentro das condições do cofre do clube, não ultrapassar os limites do poder aquisitivo.