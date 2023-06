O mundo dos negócios no futebol

Moisés vai deixar saudade. Sua passagem pelo Fortaleza foi muito proveitosa para ambos. Artilheiro da Série B em 2021, ele chegou ao Fortaleza em janeiro de 2022. Deixou a marca de seu talento. O Cruz Azul, com dinheiro na agulha, levou o homem. No mundo dos negócios do futebol, manda quem tem a grana para bancar. Como compensação, o cofre tricolor fica reforçado. Sim, mas onde encontrar outro Moisés? Está difícil. No momento, não há livre no mercado um jogador com as qualidades de Moisés. Não gosto desse tipo de transação em pleno transcorrer do campeonato. Deveria ser proibido tal expediente.

Mas quem sou eu para dizer o que é certo ou errado entre os homens que só enxergam lucros elevados. Assim, times são desfalcados ou reforçados de acordo com a vontade de quem pode. Ou melhor: de quem pode e manda. Ao cronista resta apenas meter a viola no saco, tomar o simancol e desejar sucesso ao atacante que nada tem a ver com isso. Vou torcer por Moisés para que ele vença no futebol mexicano assim como aqui venceu. Inesquecível foi a sua jornada na vitória sobre o Fluminense. Naquele dia, Moisés casou e batizou, fez sol e fez chover. Uma exibição inesquecível.