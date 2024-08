Na opinião do meia do Fortaleza, Yago Pikachu, o melhor time do futebol brasileiro, no momento, é o Botafogo do Rio de Janeiro. Realmente, o time da Estrela Solitária dispõe de um elenco muito qualificado. Não por acaso, é o Botafogo sério candidato ao título de campeão brasileiro.

Quanto a dizer que o Botafogo é o melhor time do Brasil, creio que cabe uma reflexão. Entendo que o mais correto seria incluí-lo entre os melhores do Brasil. Aí me parece uma colocação mais sensata. É bom deixar claro que Fortaleza, Flamengo e Palmeiras também estão jogando um futebol de alta qualidade.

Em razão de um calendário desumano, os desgastes dos atletas já estão bem visíveis. O ritmo intenso vai cedendo lugar a uma pegada mais lenta. Isso leva também a um equilíbrio de forças entre os clubes. Torna-se então mais difícil um time alcançar um patamar de produção muito acima dos demais.

Considero o atual momento do Botafogo excepcional. Mas não o vejo ainda como o melhor do Brasil. Fica, sim, entre os melhores. Entretanto, para ser superior aos concorrentes, terá de aperfeiçoar-se um pouco mais.

Favorito

Amanhã, o Botafogo, pelas circunstâncias, será o favorito diante do Fortaleza. Os motivos são óbvios: joga em casa, tem o apoio da torcida e ótima qualidade na produção. Entretanto, favoritismo não é garantia de vitória. É apenas um indicativo de melhores possibilidades.

Estatuto

Mais uma vez vem à tona a votação do novo estatuto do Ceará. Será de grande proveito para o clube a condução respeitosa de todo o processo. Assunto assim, tão delicado, requer equilíbrio e lhaneza entre as partes. Na tentativa anterior, houve cenas deprimentes. Desta vez, creio, tudo será resolvido em alto nível.

Objetivo

Amanhã, às 16 horas, no Morenão, o Iguatu decidirá com o Anápolis quem subirá para a Série C nacional. O Iguatu tem feito valer a vantagem do mando de campo. Isso será fundamental para sacramentar a ascensão. A arbitragem terá no comando Anderson Daronco, um dos melhores árbitros do Brasil. Gostei da indicação dele.

Estranho

O futebol brasileiro é incrível. No Amazonas, em 2014, foi inaugurada a Arena Amazonas, com capacidade para 44.300 torcedores. Um estádio moderno, padrão FIFA. Seria, portanto, o local certo para o jogo Amazonas x Ceará, amanhã, pela Série B nacional. Mas não será.

Local

O jogo Amazonas x Ceará acontecerá no Estádio Carlos Zamith, que tem capacidade para 10 mil torcedores. É um estádio menor que o Estádio Presidente Vargas. O jogo Amazonas 1 x 0 Santos foi disputado na Arena Amazonas. Motivo da opção pelo Estádio Carlos Zamith: custo bem menor. Tudo bem.

