O Leão e as batalhas finais

É natural que, entre os times ameaçados de rebaixamento, as tensões aumentem nesta reta final da Série A nacional. Tantas as incertezas, tantas as pendências e interdependências, que a cada rodada as coisas mais se complicam. Isso já era previsto.

Quem não acumulou pontos suficientes, ao longo da competição, sofre nas últimas rodadas. Neste caso estão Juventude, Fortaleza, Santos, Vitória... Os sites especializados colocam os percentuais de possibilidades. São números angustiantes. O despenhadeiro está bem à frente.

Pela ordem, as batalhas decisivas do Fortaleza serão: Bragantino (amanhã, fora), Atlético MG (domingo, dia 30, Castelão), Corinthians (dia 03/12, quarta-feira, Castelão) e Botafogo (Engenhão, 07/12, domingo). Tudo muito complicado pelas próprias circunstâncias.

Cabe ao Fortaleza, enquanto houver chances matemáticas, a aplicação de todo o esforço, dedicação, espírito de luta. Em momentos assim, somente o futebol não resolve: é preciso força mental e muita superação.

Confrontos

Diante de seus quatro futuros adversários, o Fortaleza perdeu apenas para o Botafogo, aliás em um dia desastroso para o Leão. Sofreu uma goleada (0 x 5) em pleno Castelão, jogo realizado no dia 09 de agosto, válido pela 19ª rodada. O Fortaleza sofreu um verdadeiro apagão. Não jogou nada.

Empates

O Fortaleza empatou (1 x 1) com o Corinthians no Itaquerão em São Paulo, jogo válido pela 18ª rodada. Empatou (3 x 3) também com o Atlético-MG em Belo Horizonte, jogo válido pela 16ª rodada, realizado no dia 12 de novembro. Aliás, jogo em que teve extraordinária reação, após estar perdendo por 2 a 0.

Vitória

No dia 26 de julho, no Castelão, em jogo válido pela 17ª rodada, o Fortaleza ganhou (3 x 1) do Bragantino. Portanto, dos quatro adversários que restam, o Fortaleza conseguiu ganhar apenas do Bragantino. Como citei, empatou fora com o Corinthians e com o Atlético. E perdeu para o Botafogo.

Circunstâncias

É claro que cada jogo tem a sua própria história. Além disso, as circunstâncias mudam acentuadamente. Uma coisa é jogar sem pressão ainda no começo ou na metade do turno. Outra coisa, bem diferente, é jogar no desespero nas quatro últimas rodadas do returno.

Angústia e esperança