O Leão de todas as Copas

O Fortaleza trabalha em várias frentes. Por isso mesmo, tem de fazer a rotatividade do elenco. Há alguns dias, pela Copa Sul-Americana, goleou o Boca. Hoje, pela Copa do Brasil, pega o Vasco no Castelão. A propósito, nessa competição, Fortaleza e Vasco fazem campanhas bem semelhantes. Na primeira rodada, o Fortaleza foi a Teresina e lá, com vitória (0 x 3), eliminou o Fluminense-PI. O Vasco foi à cidade de Itajaí, em Santa Catarina, e lá, com vitória (1 x 3), eliminou o Marcílio Dias.

Na segunda rodada, no Castelão, o Fortaleza empatou (0 x 0) com o Retro no tempo normal. Na decisão por pênaltis, o Leão venceu (3 x 2). Já o Vasco, em casa, Estádio de São Januário, empatou (3 x 3) com o Água Santa. Na decisão por pênaltis o Vasco venceu (4 x 1). O Fortaleza é favorito. O Vasco está em crise. Pela Série B, o Vasco, em casa, foi goleado pelo Criciúma (0 x 4). O técnico Ramón Díaz foi demitido. Enfim, ambiente confuso. Mas, de qualquer maneira, é o Vasco. Além disso, a Copa do Brasil é a mais traiçoeira competição nacional. Leão, todo cuidado, pois.

Alerta

Os dois primeiros resultados do Ceará na Série B nacional servem como alerta. Empate com o Goiás no Castelão e derrota para o Mirassol em São Paulo merecem uma forte reflexão. Dirão, talvez, que é cedo para preocupações. Dirão, certamente, que a Série B está apenas começando. Sim, mas tudo passa rápido demais.

Elenco

A ausência de Erick Pulga e de Saulo Mineiro na derrota para o Mirassol deixou provado que o Vozão precisa ter no elenco valores capazes de garantir a qualidade da produção, máxime quando da impossibilidade de participação desses dois atletas. A carência, não raro, põe em risco o objetivo do clube.

Obrigação

Os dois insucessos iniciais do Ceará levam a uma situação perigosa, ou seja, a necessidade de vitória, que gera forte pressão sobre o elenco. Síntese: terá a obrigação de ganhar do CRB na próxima segunda-feira no Castelão, único resultado capaz de devolver ao time de Vagner Mancini a devida tranquilidade.

Tropeço

O Ferroviário precisa melhorar muito seu desempenho na Série C. Deu para entender a derrota na estreia diante do Figueirense. É normal. Mas o empate com o Aparecidense, no PV, na segunda rodada, apontou fragilidades. Agora vai enfrentar o São Bernardo, segunda-feira, às 20 horas, no ABC paulista. Jogo muito difícil.

Saudade

Ayrton Senna da Silva. Profissionalismo. Competência. Vocação. Sacerdócio. Arte. Velocidade. Obstinação. Sucesso. Conquistas. Triunfo. Títulos. Glórias. Paixão. Carisma. Determinação. Compromisso. E mais, muito mais. 30 anos de saudade. Eternamente no pódio.

