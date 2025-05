O Leão, a crise e a Libertadores

Hoje, às 21:30, em Buenos Aires, no Estádio Presidente Perón, o Fortaleza define sua situação no Grupo E da Copa Libertadores da América. O Racing, líder absoluto, tranquilo, classificado, apenas vai lutar para concluir em primeiro lugar. O Fortaleza terá de vencer para não depender do resultado do Bucaramanga.

Até que ponto a grave crise no Pici comprometerá o desempenho tricolor na Argentina? Tudo ficou muito confuso, após as declarações do treinador Vojvoda ao término da derrota (0 x 2) para o Cruzeiro no Castelão. Um desabafo que foi interpretado como um rompimento entre o comandante e os comandados.

Não sei como está o ambiente interno no Pici. O time está envolvido por uma hermética rede de proteção. Ninguém vê. Ninguém fala. Ninguém diz nada. Isso dificulta a possibilidade de uma análise percuciente. Fica no ar o “ouvi dizer” que é muito parecido com fofoca.

É assim, sob o clima de desconfiança, que o Leão vai à luta. A história do Fortaleza é plena de reviravoltas, surpresas e superações. Prefiro acreditar que nem tudo está perdido. Às vezes, um grito salva. Vojvoda gritou.

Favorito

O Racing é o favorito absoluto. Sua superioridade ficou flagrante aqui mesmo no Castelão, quando aplicou uma goleada (0 x 3) no Leão. Um recado bem dado, direto, como um cruzado no queixo, desferido por um boxeador que desmonta o adversário. Depois de nocauteado, o Leão desmoronou de vez.

Possível

A pergunta é: uma vitória do Fortaleza está fora de propósito? Claro que não. Em futebol tudo é possível. Entretanto, pela lógica das coisas, o normal será mais uma vitória dos argentinos. Mas jamais descarte uma surpresa do Leão. Em vários momentos o Fortaleza já provou que é além da imaginação.

Escalação

Quando Vojvoda anunciar a escalação da equipe, certamente as especulações entrarão com ele em campo. Quando as substituições acontecerem, certamente as especulações as acompanharão em todas as posições. Torcedores e cronistas tentarão descobrir quem está em desgraça e quem estará fiel à proposta.

Na certeza

Não chuto. Não especulo. Não insinuo. Não tenho pressa porque esta é inimiga da perfeição. Não gosto de fuxico nem de disse não disse. Aguardo. Não será difícil, após alguns jogos do Leão, descobrir quem será definitivamente defenestrado. As graves crises têm o condão de revelar o que alto comando tenta encobrir.

“Era Vojvoda”