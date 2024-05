O gramado vale ouro

A qualidade do futebol tem tudo a ver com a qualidade do gramado. Uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Não por acaso, de forma simbólica, os narradores passaram a chamar de tapete verde o quadrilátero onde acontecem os jogos. Vou além: estenderia um tapete vermelho, de ponta a ponta, em sinal de respeito aos que dão espetáculo nas quatro linhas. “Oh, jardineira, porque estás tão triste. Mas o que foi que te aconteceu?”.

A grama está morrendo. Morte horrível. Pisoteada. Mais uma vez, o velho problema. Incomoda. Compromete a imagem do Castelão, uma das mais bonitas praças de esporte do mundo. Presta tudo, menos o gramado. Ninguém quer jogar no Castelão. Medo de contusões. Todos os esforços foram feitos para a recuperação do gramado no Castelão. O estádio foi interditado por quase quatro meses. Após os trabalhos de recuperação do gramado, tudo voltou ao normal. Mas, em pouco tempo, logo às primeiras chuvas, já se via que a situação voltaria ao que era antes. Voltou. Agora não adianta paliativo. Terão de buscar solução definitiva. Uma postura radical diante do desafio. Tudo ou nada.