O goleiro Pelé e o atacante Ivan Roriz

Gosto de curiosidades no futebol. Às vezes, coisas que passam despercebidas, mas que têm importante significado. Hoje, cito dois personagens que foram manchetes nos jornais da época, exatamente pelo inusitado de suas atuações: Pelé, o “Rei”, e Ivan Roriz, goleiro do Ceará.

Na semifinal da Taça Brasil de 1963, Santos e Grêmio fizeram o jogo de volta no Pacaembu. O Santos vencia (4 x 3). A seis minutos do fim do jogo, Gilmar, goleiro do Santos, foi expulso. Pelé substituiu Gilmar no gol. Para surpresa geral, fez duas difíceis defesas. Pelé, que marcara três dos quatro gols do Santos, garantiu a vitória.

Pelé atuou quatro vezes como goleiro em jogos oficiais do Santos. Os adversários foram o Comercial (Campeonato Paulista, 1959), o Grêmio de Porto Alegre (Taça Brasil, 1963), o Botafogo da Paraíba (amistoso, 1969) e o Baltimore Bays, dos Estados Unidos (amistoso, 1973).

Ivan Roriz, goleiro do Ceará, fazia o inverso. Vez por outra, atuava como centroavante do Vozão. E jogava bem. Na decisão do Campeonato Cearense de 1957, ele atuou nas duas posições, quando da melhor de três diante do Usina. E assim foi campeão cearense pelo Ceará em 1957.

Campeão

O cearense Ivan Roriz foi notável goleiro nas décadas de 1950 e 1960. Sempre atuou pelo Ceará Sporting Club. Na Seleção Cearense, sagrou-se campeão do Norte em 1954. A decisão foi contra a Seleção do Pará, em Belém. A Seleção Cearense venceu (2 x 0), dois gols de Pipiu. Ivan foi um dos destaques com grandes defesas.

No gol

Não conheço, na história do futebol, um feito como o do Ivan Roriz. A decisão do Campeonato Cearense de 1957 foi em três partidas entre Ceará e Usina. No primeiro jogo, Ivan Roriz atuou no gol do Ceará. O Vozão venceu pelo placar de 2 a 1. Ivan destacou-se com grandes defesas.

No ataque

No segundo jogo, o Ceará teve problemas porque parte do elenco contraiu a gripe asiática, quando de uma pandemia que gerou pânico na época. Então, o goleiro Ivan Roriz foi escalado como centroavante. Jogou bem. Mas o Ceará perdeu (2 x 0). Houve a necessidade do terceiro jogo.

No gol

Na terceira e decisiva partida do Campeonato Cearense de 1957, Ivan Roriz voltou a jogar no gol do Ceará. O Vozão venceu por 1 a 0, sagrando-se campeão cearense. Não conheço algo semelhante, ou seja, um atleta ter jogado (jogos inteiros) como goleiro e centroavante em uma decisão de campeonato. Pois Ivan jogou. E foi campeão.

Conclusão