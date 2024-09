O G-4 passa pela torcida alvinegra

Dentre os atuais integrantes da Série B nacional, poucos times conseguem, numa partida de meio de campeonato, colocar quase 50 mil torcedores no estádio. A torcida do Ceará colocou. E fez a diferença na vitória (2 x 1) sobre o Operário no Estádio Plácido Castelo.

Em determinado momento do jogo, quando a situação ainda não estava definida, o atacante Erick Pulga fez aquele tradicional gesto, pedindo para a torcida se engajar no incentivo. E assim foi feito.

Praticamente não havia torcida do Operário, que é a quarta força do futebol paranaense. Lá estão como mais tradicionais Athletico, Coritiba e Londrina. Portanto, foi a torcida alvinegra que ornamentou o Castelão, dando a sensação de final de campeonato.

Fazer valer o mando de campo, como vantagem adicional, poderá ser o caminho do Ceará rumo ao G-4. Aqui, no Castelão, ainda jogarão: Vila Nova (4º), Brusque (18º), Ponte Preta (13º), Paysandu (15º), Avaí (8º) e América-MG (7º).

Claro que o Ceará terá de buscar pontos lá fora. Entretanto, se transformar o Castelão no Arco do Triunfo, terá a garantia de 18 pontos.

Confronto

O Ceará vai a Chapecó no próximo domingo. Depois jogará em Curitiba, quarta-feira, dia 18, diante do Coritiba. Volta para casa. Aqui, no Castelão, dia 22, um domingo, enfrentará o Vila Nova, que atualmente é o quarto colocado. Dependendo das circunstâncias, poderá ser um confronto direto pelo G-4.

À distância

O Sport de Recife tem dois jogos a menos. Se souber aproveitar, pode ultrapassar o Ceará já amanhã, quando enfrentará o CRB no Estádio Rei Pelé em Maceió. Se ganhar, chegará aos 41 pontos, ultrapassando o Vozão. Se o Sport empatar, o Ceará continuará na quinta colocação, pelo saldo de gols.

Sem data

Detalhe importante: o Sport ainda terá de enfrentar o Operário, jogo adiado da 16ª rodada. Este jogo será na Arena de Pernambuco. Só então o Sport passará a ter o mesmo número de jogos dos demais concorrentes. O Sport ainda depende só de si para chegar ao G-4.

Atrasado

O Fortaleza cumprirá amanhã o jogo da 19ª rodada. Será no Estádio Beira-Rio, às 19 horas, diante do Internacional. Se vencer, reassume a liderança da Série A nacional. O Inter é o décimo colocado. Depois desse jogo, como ontem expliquei, o Leão terá uma maratona de jogos. Desumano calendário.

Dosar

A comissão técnica do Fortaleza deve ficar muito atenta ao desgaste do grupo. O time será submetido a uma massacrante sequência de jogos. Então, fazer a rotatividade certa reduzirá sobremaneira as possibilidades de lesão. Será um dos meses de programação mais intensa e que vai requerer atenção desdobrada.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil