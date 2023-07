O G-4 em xeque na rodada dos maiorais

A 14ª rodada da Série A nacional, neste fim de semana, está realmente fora de série. Fantástica mesmo. Há muito tempo não se via uma coincidência tão grande. Amanhã, em Porto Alegre, o líder Botafogo enfrenta o Grêmio, vice-líder. E no domingo, em São Paulo, o Flamengo (3º) enfrentará o Palmeiras (4º). Portando, os times do G-4 medindo forças. A campanha do Botafogo é surpreendente. Colocou 10 pontos sobre o Palmeiras, que é considerado por muitos o melhor time do Brasil. Observem um detalhe interessante: o Fortaleza, 11º colocado, está distante apenas três pontos do Palmeiras, o último do G-4. O campeonato ainda não chegou sequer à metade, mas já revela quão renhida será a luta pelas primeiras colocações, até as últimas rodadas. O Fortaleza a todos surpreendeu quando em 2021 terminou a competição em quarto lugar. A princípio, os concorrentes entenderam aquilo como uma casualidade. Hoje, porém, todos sabem que o Fortaleza poderá, sim, repetir o feito. Sonhar com o título de campeão ainda é utopia. Entretanto, ficar entre os primeiros é um projeto perfeitamente viável. O Fortaleza é uma das mais organizadas equipes do futebol brasileiro.

Vitória

Há jogos que são programados como vitória certa, embora a previsão que nem sempre se confirme. É o caso do jogo do Fortaleza amanhã. Em casa, no Castelão, o objetivo é ganhar do Athletico-PR, máxime porque é disputa direta. Ambos têm o mesmo número de pontos: 20. A diferença a favor do Athletico está no número de vitórias. Para o objetivo do Leão, nem o empate se admite.

Resultados

O Athletico enfrentou em sequência Palmeiras e Flamengo. No domingo passado, pela Série A, em casa, na Arena da Baixada, empatou com o Palmeiras (2 x 2), após estar perdendo por 2 a 0. E, na quarta-feira, dia 5, no Maracanã, pela Copa do Brasil, perdeu de virada para o Flamengo (2 x 1), jogo de ida. Por esses resultados, já se vê que o jogo aqui será muito difícil.

Estreia

Marinho deverá estrear pelo Fortaleza amanhã. Há expectativa para se saber como Vojvoda utilizará o jogador. O técnico argentino certamente já definiu como explorará as características de Marinho na linha de frente do Leão. Não se surpreendam se, vez por outra, Marinho aparecer na posição que foi ocupada por Moisés, embora a título de experiência. Se colar, colou.

Fase

A melhor fase de Marinho, a meu juízo, foi no Santos. Ali ele estava no auge, fazendo a diferença. A escalação do Santos era Marinho e mais dez. Aliás, entendo que, naquele momento, ele deveria ter sido convocado para a Seleção Brasileira. Não foi. Ainda são muito nebulosos os critérios usados na hora da convocação.

Numa boa

Hoje, às 16 horas, no Estádio Ribeirão, no Tocantins, o Ferroviário enfrentará o Tocantinópolis. Faltando três rodadas para o encerramento da fase de grupos, o Ferrão, já classificado, apenas cumpre tabela. O importante agora será preparar-se para a fase eliminatória, que é cruel. E traiçoeira. Aí começa uma outra história.

