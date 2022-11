Há algo transcendental no Tricolor de Aço. Há uma magia intrínseca “naquelas camisas”. Tantas as reviravoltas inexplicáveis que acabo aceitando a ideia de que entes superiores controlam os destinos do clube. Há apenas cinco anos, o Fortaleza estava na Série C. E, por pouco, não caiu para a Série D em 2011. Finalmente, em 2017, após oito anos de humilhações, subiu para a Série B. Pegou o embalo e subiu para a Série A em 2018. Quem poderia imaginar que em apenas quatro anos o Leão chegaria duas vezes seguidas à maior competição das Américas, a Libertadores que liberta, que dá status, que dá dinheiro? Quem imaginaria que em quatro anos o Fortaleza seria o quarto melhor time do Brasil em 2021 e o oitavo melhor time do Brasil em 2022? Na frente do Leão em 2021 apenas Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras. Para trás o Leão deixou times famosos como Corinthians, Fluminense, Internacional, São Paulo e Grêmio. Já agora, em 2022, o Leão deixou para trás times famosos como São Paulo, Botafogo e Santos. O Fortaleza precisa ser estudado. A energia que o impulsiona é composta por amor, raça, confiança e fé. O tema é vitória. O lema é não desistir nunca. Aí acontece.